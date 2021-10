Proctor And Gamble augmentera les prix des produits populaires en invoquant une inflation plus élevée que prévu

Procter and Gamble a déclaré mardi qu’ils augmentaient les prix d’une variété d’articles ménagers populaires en raison d’une forte augmentation du transport de marchandises et des coûts des matières premières.

La société à l’origine du détergent Tide et des rasoirs Gillette a annoncé qu’elle augmenterait les prix des produits de beauté, de soins bucco-dentaires et de soins, comme les rasoirs, selon le Wall Street Journal. Procter & Gamble (P&G) a annoncé en juillet qu’il facturerait plus pour les produits de base comme les couches et le papier toilette.

P&G prévoit que l’augmentation des prix, associée à une forte demande de produits, compensera l’augmentation des coûts de transport et des matières premières, selon le WSJ.

« Nous n’anticipons aucune réduction des coûts », a déclaré le directeur financier de P&G, Andre Schulten, lors d’un appel aux médias, selon .. « Nous nous attendons à ce que les prix contribuent davantage à la croissance des ventes au cours des prochains trimestres, car davantage de nos augmentations de prix deviennent effectives », a poursuivi Schulten.

P&G prévoit désormais de dépenser 2,1 milliards de dollars de plus en transports et en matières premières pour l’exercice se terminant en juin 2022, a rapporté le WSJ. La société anticipait une augmentation de 1,9 milliard de dollars en juillet.

Cette augmentation des dépenses intervient alors que P&G s’efforce de s’assurer que les produits sont en stock dans les magasins alors que la demande des consommateurs reste élevée, a déclaré Schulten, selon le WSJ. L’entreprise a embauché des fournisseurs de secours, investi dans des itinéraires d’expédition alternatifs pour éviter les goulots d’étranglement et limité la quantité que chaque détaillant peut stocker à la fois.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4% en septembre, portant l’augmentation d’une année sur l’autre de l’indicateur d’inflation du pays à 5,4%, a annoncé mercredi le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Le chiffre de septembre est la plus forte augmentation d’une année sur l’autre depuis janvier 1991, selon CNBC.

Pendant ce temps, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,7% en septembre dans un contexte d’inflation croissante et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, a rapporté vendredi le US Census Bureau. Les ventes ont augmenté de 13,9% par rapport à septembre 2020.

