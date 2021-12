Procureur: l’officier qui a tué Daunte Wright a commis une  » gaffe aux proportions épiques « 

Arguments de clôture d’un ancien policier Kim Potterprocès pour homicide involontaire coupable de la mort par balle Daunte Wright a commencé lundi matin avec l’accusation réfutant les arguments de l’avocat de la défense selon lesquels Wright était au moins en partie responsable de sa propre disparition.

« Nous sommes ici parce que l’accusée, Kimberly Potter, une vétéran de 26 ans du service de police du Brooklyn Center, a utilisé la mauvaise arme et elle a tiré et tué Daunte Wright », a déclaré le procureur. Erin Eldridge dit au jury. « Ce cas est très simple. Il s’agit de la manipulation imprudente de son arme à feu par l’accusée.

Potter et son collègue officier du Brooklyn Center Anthony Luckey arrêté Wright pour avoir des étiquettes expirées et des assainisseurs d’air suspendus à son rétroviseur le 11 avril. Les agents ont découvert plus tard que Wright avait un mandat d’arrêt pour manquement à comparaître devant le tribunal et ont ordonné à Wright de sortir de son véhicule afin qu’ils puissent l’arrêter.

La vidéo de la caméra corporelle de la police présentée au cours du procès montrait Luckey et Potter menottant Wright avant que le jeune de 20 ans ne s’éloigne et essaie de rentrer dans sa voiture dans une tentative apparente de fuir les lieux.

La vidéo montrait Potter criant : « Taser ! plusieurs fois alors qu’elle dégainait son arme avant de tirer mortellement sur Wright alors que son collègue officier tentait de le maîtriser. Un Potter en larmes a témoigné lors de son procès qu’elle pensait qu’elle dégainait son taser, pas son arme, et que la fusillade était un accident tragique.

« Elle a fait une série de mauvais choix qui l’ont amenée à tirer et à tuer Daunte Wright », a déclaré Eldridge aux jurés lundi. «Ce n’était pas un petit oopsie. Ce n’était pas mettre la mauvaise date sur un chèque. … Ce fut une erreur colossale. Une bévue aux proportions épiques.

Potter, aujourd’hui âgé de 49 ans, a démissionné du service de police et a ensuite été inculpé d’homicide involontaire coupable au premier et au deuxième degré à la suite de l’incident, qui a eu lieu non loin de l’endroit où l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin assassiné George Floyd en mai 2020.

Des témoins témoignant pour la défense de Potter ont suggéré au cours du procès que Wright, en raison de ses actions ce jour-là, était en partie responsable de sa propre fusillade mortelle. Officier Luckey a déclaré avoir senti une odeur de marijuana et vu des résidus de marijuana sur la console de la voiture de Wright, selon Insider.

Sgt. Mychal Johnson, qui est arrivé sur les lieux avant que Luckey et Potter ne tentent d’arrêter Wright, a déclaré au tribunal qu’il risquait d’être traîné et blessé par la voiture de Wright si Wright s’éloignait de la scène.

Avocat de la défense Earl Grey a déclaré lundi aux jurés que Wright « avait pris sur lui de fuir » la scène, selon le New York Times, arguant que Potter avait le droit d’utiliser la force mortelle et que ses actions ne devraient pas être considérées comme imprudentes parce qu’elle « ne savait pas qu’elle avait une arme à feu », selon CNN.

« Cette dame ici a fait une erreur, et mon Dieu, une erreur n’est pas un crime. Ce n’est tout simplement pas le cas », a déclaré Gray en faisant un geste vers Potter dans la salle d’audience. « Daunte Wright a malheureusement causé sa propre mort… Ce sont les faits durs et froids de la preuve. »

Procureur Matthieu Franck a déclaré aux jurés lors de sa réfutation que la vidéo de la caméra corporelle de la réaction de Potter à l’émission de tir, même si elle savait qu’elle avait commis un crime.

« Elle a dit : ‘Je vais en prison’ et ‘J’ai tué un garçon' », a déclaré Frank. « Est-ce la réaction de quelqu’un qui pensait que la force mortelle était vraiment nécessaire ? »

Gray s’est opposé à la longueur de la réfutation de Frank et a demandé l’annulation du procès avant la révocation du jury, mais le juge a rejeté la requête de la défense.

