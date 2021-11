Procurez-vous la dernière Nest Cam filaire de Google pour seulement 70 $ dès maintenant

Complet avec support assistant et vision nocturne

Les caméras de sécurité à domicile sont essentielles de nos jours. Non seulement ils aident à protéger votre maison contre les intrus pendant que vous êtes en vacances, mais il est également facile de regarder vos animaux de compagnie faire des bêtises pendant que vous êtes au travail. Si vous n’avez pas encore acheté de caméras, la dernière Nest Cam filaire de Google est en vente aujourd’hui, ce qui ramène son prix à seulement 70 $.

La gamme de caméras de sécurité Nest a été complètement mise à niveau plus tôt cette année, le modèle filaire étant enfin disponible le mois dernier. Bien qu’il ne soit conçu que pour une utilisation en intérieur – sans la résistance aux intempéries de son frère alimenté par batterie – il comprend par ailleurs des fonctionnalités identiques, notamment l’enregistrement 1080p avec prise en charge de la vision nocturne et jusqu’à une heure d’enregistrement hors ligne. La prise en charge de l’assistant est parfaite pour travailler avec tous vos autres gadgets fabriqués par Google, et tous vos flux vidéo s’intègrent directement dans l’application Home.

Il se vend généralement 100 $, mais la vente de Verizon fait baisser de 30 $ le prix régulier. Bien qu’aucune des caméras actuelles de Nest ne soit parfaite, il est beaucoup plus facile de négliger certaines de leurs lacunes à ce prix inférieur. N’oubliez pas que vous souhaiterez peut-être souscrire à un abonnement Nest Aware pour profiter de la meilleure expérience. Cliquez sur le lien ci-dessous pour récupérer votre nouvelle Nest Cam.

