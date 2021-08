Procurez-vous la meilleure montre connectée de Fitbit à son prix le plus bas depuis le Prime Day

Bien que Fitbit n’ait pas encore pivoté vers Wear OS 3, sa gamme actuelle de dispositifs portables est toujours un tracker de fitness exceptionnel à part entière. La montre intelligente Sense est son gadget le plus avancé à ce jour, avec une superbe autonomie de batterie et l’assistant Google intégré. Si vous attendiez beaucoup pour en acheter une, c’est aujourd’hui. Vous pouvez acheter un Fitbit Sense sur Amazon pour seulement 220 $.

Ce prix ne dépasse pas tout à fait son plus bas historique depuis le Prime Day, même s’il n’est pas trop loin de la réalité. Le Sense était un tracker de santé et de remise en forme solide depuis le début, mais les mises à jour ultérieures ont contribué à le rendre encore meilleur. Un excellent écran OLED est parfait pour les courses de fin d’été, et Fitbit OS est plus capable que jamais. Google Assistant est également étonnamment bon, tandis que sa batterie peut durer près d’une semaine avec une seule charge (en supposant que vous laissiez l’affichage permanent désactivé). Bien que son prix ait oscillé autour de la barre des 290 $ pendant un certain temps, cette offre lui fait perdre 70 $ supplémentaires, ce qui en fait une mise à niveau idéale si votre Fitbit actuel vous semble un peu long dans la dent.

Pour obtenir la réduction, vous devrez découper un coupon sur la page avant de l’ajouter à votre panier. Il n’a pas été attribué par défaut au bon vendeur de notre côté, donc si vous ne voyez pas le coupon, assurez-vous de vérifier toutes les annonces disponibles pour trouver la version expédiée et vendue par Amazon. Cet accord ne semble également être bon que pour le modèle blanc/or. Pour récupérer le vôtre, cliquez simplement sur le lien ci-dessous.