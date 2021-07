Procurez-vous le pack McGregor vs Poirier 3 et économisez 30%

Tout le monde aime une suite de l’UFC, et un combat de trilogie est bien meilleur. Conor McGregor et Dustin Poirier se sont rencontrés il y a quelques mois à peine à l’UFC 257, et maintenant ils sont de retour pour l’UFC 264. La paire se retrouvera au T-Mobile Arena de Las Vegas le 10 juillet, et votre meilleure chance d’assister à l’action est sur ESPN Plus.

Ce troisième combat entre le Notorious et Poirier se présente un peu différemment des deux premiers. McGregor était le combattant préféré avant les deux premiers affrontements, et il a dominé le combat de l’UFC 178. Il est entré dans la suite dans l’espoir de se hisser 2-0 contre Poirier, mais ce n’était pas le cas. Dustin Poirier a frappé avec un barrage de coups en route vers un arrêt de la deuxième période.

Maintenant, Poirier entre dans la trilogie en tant que combattant léger n ° 1, juste derrière le champion Charles Oliveira. McGregor est sur ses talons, classé n ° 5, et les deux hommes ont hâte de tenter leur chance sur le trône. Nous n’avons même pas mentionné le reste de la carte UFC 264, et il y a beaucoup à attendre avec impatience.

Tout commence avec les conférences de presse pré-UFC 264, mais vous ne pouvez les voir que sur ESPN Plus. À l’heure actuelle, vous pouvez vous installer avec un an de service premium ainsi que l’événement Pay-Per-View pour seulement 89,98 $.

Comment regarder l’UFC 264 sur ESPN Plus

ESPN et UFC se sont associés au début de 2021, ce qui est une excellente nouvelle pour les fans de MMA. Essentiellement, ESPN Plus est devenu votre maison pour toute l’action – chaque dernier coup. La première chose que vous devez faire si vous espérez regarder l’UFC 264 en direct est de mettre de l’ordre dans votre abonnement.

Vous pouvez simplement vous inscrire pour une année de service à 59,99 $, mais ce n’est pas le moyen le plus abordable de regarder McGregor affronter Poirier. Au lieu de cela, vous pouvez combiner votre année ESPN Plus avec un accès complet au combat pour seulement 89,98 $ (plus de 30 % de réduction). Mieux encore, l’abonnement à ESPN Plus maintenant rendra les combats PPV à l’avenir un peu plus abordables.

Si vous êtes déjà configuré avec ESPN Plus, il existe différentes manières d’accéder à l’UFC 257. Le coût varie en fonction de votre abonnement ESPN Plus, alors voici ce que vous devez savoir :

Les abonnés ESPN Plus annuels existants peuvent acheter le combat pour 69,99 $. Les abonnés mensuels actuels peuvent regarder le combat en direct pour 69,99 $ ou passer à un plan annuel plus le combat pour 85 $.

Alors que 70 $ à 85 $ peuvent sembler beaucoup pour un combat, le PPV vous donne accès à toute la carte des matchs à l’UFC 264. McGregor et Poirier peuvent être la carte principale, mais il y a beaucoup de combats à espérer. Voici qui vous verrez :

La carte UFC 264

No.2 Gilbert Burns contre No.4 Stephen Thompson – Welterweight No.4 Irene Aldana vs No.5 Yana Kunitskaya – Coq Michel Pereira vs Niko Price – Welterweight Carlos Condit vs Max Griffin – Welterweight No.4 Jennifer Maia vs No.7 Jessica Eye – Poids mouche Ryan Hall contre Ilia Topuria – Poids plume Tai Tuivasa contre Greg Hardy – Poids lourd Dricus Du Plessis contre Trevin Giles – Poids moyen Omari Akhmedov contre No.15 Brad Tavares – Poids moyen Zhalgas Zhumagulov contre Jerome Rivera – Poids mouche Alen Amedovski contre Yaozong Hu – Poids lourd léger

N’oubliez pas qu’ESPN Plus est votre port d’attache pour tout ce qui concerne l’UFC, maintenant et à l’avenir. Vous pouvez vous inscrire au bouton ci-dessous, et il ne reste que quelques jours avant l’action du 10 juillet.

Si vous voulez encore plus qu’ESPN Plus et UFC 257, vous pouvez passer à la vitesse supérieure avec l’UFC 257 et le pack Disney. Il apporte Disney Plus et Hulu dans le giron avec un accès complet au combat, ainsi que toute l’action Marvel que vous pouvez demander.