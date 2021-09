Procurez-vous le téléviseur OLED 4K de Sony à un niveau record et laissez les écrans LCD derrière vous pour de bon

Tout week-end de vacances est généralement un bon moment pour trouver des ventes, et la fête du Travail n’est pas différente. Si vous mouriez d’envie de passer à un téléviseur grand et audacieux pour accompagner votre toute nouvelle (et difficile à trouver) PS5 ou Xbox Series X, c’est le moment idéal. Le Bravia OLED 65″ de Sony est à 500 $ de moins que son prix habituel aujourd’hui chez Amazon et Best Buy.

Comme pour tout téléviseur OLED sur le marché aujourd’hui, c’est loin d’être un écran « convivial » – même s’il est en vente. Pourtant, le Bravia A9G 65″ de Sony est l’un des meilleurs ensembles du moment, et maintenant qu’il est disponible juste en dessous de 2 000 $, il est moins cher que jamais. Dans le cadre de la “MASTER Series” de Sony, l’A9G offre des niveaux de noir parfaits, une excellente visualisation angles et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour le jeu. Que vous attendiez avec impatience l’arrivée de Shang-Chi sur Disney + ou que vous soyez simplement impatient de mettre à niveau votre téléviseur avant la saison de football, c’est un excellent panel à choisir.

En ce qui concerne les spécifications, l’A9G comprend 4 ports HDMI, 3 ports USB et Android TV intégré pour diffuser Netflix et diffuser à partir de votre téléphone. Malheureusement, il n’y a pas de support HDMI 2.1, donc si vous recherchez un téléviseur capable de jouer en 4K à 120FPS, vous devrez peut-être chercher ailleurs. Sinon, c’est un excellent prix sur un ensemble OLED massif. Cliquez sur les liens ci-dessous pour récupérer le vôtre.