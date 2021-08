Procurez-vous les têtes Jabra Elite 85t bien évaluées pour près de la moitié de la réduction

in

Les véritables écouteurs sans fil de Jabra sont une alternative fiable aux offres haut de gamme d’Apple et de Samsung depuis leur introduction, avec des notes élevées pour la qualité audio, la connexion et le confort. Le dernier modèle est en vente sur eBay aujourd’hui à son prix le plus bas, tant que vous êtes d’accord avec un ensemble d’écouteurs remis à neuf.

Cette vente sur le 85t vient directement du compte Jabra, il s’agit donc d’une véritable affaire reconditionnée : pas de crachat et de polissage sur un article d’occasion. (Désolé de vous avoir fait imaginer cracher sur un ensemble d’écouteurs, lecteurs.) La vente eBay les laisse partir pour 120 $, une remise impressionnante de 110 $ sur le prix de détail et à un cheveu de la moitié. Jabra propose une livraison gratuite en 4 jours aux États-Unis. Désolé, il semble que les acheteurs internationaux ne soient pas invités à cette offre.

Le 85t est une amélioration considérable par rapport au modèle 75t, qui était déjà assez bon. Les évaluateurs apprécient la nouvelle suppression active du bruit, le couplage Bluetooth multi-appareils et une configuration de contrôle naturelle. Le 85t revendique 7 heures de lecture dans les bourgeons eux-mêmes (5,5 avec ANC activé), avec un maximum de 30 combinés avec le boîtier de charge, qui peut gérer soit les connexions USB-C directes, soit la charge sans fil Qi.

Selon la liste, ils en ont déjà vendu près de 300 et les stocks sont limités. Obtenez une commande rapidement si vous en voulez une.