Procurez-vous l’horloge intelligente Lenovo de 1re génération à un prix avantageux de 35 $ aujourd’hui seulement

Lenovo vient de sortir la Smart Clock 2 début septembre. C’est super et tout, mais la vraie clé de cette version est la génération précédente en vente. C’est là que sont les économies. Vous pouvez obtenir l’horloge intelligente Lenovo de 1re génération en vente pour seulement 34,99 $ chez Best Buy aujourd’hui en tant qu’offre vedette dans les offres du jour de Best Buy. Cette offre n’est disponible qu’en charbon de bois, bien que la version grise ne soit pas trop éloignée à 39,99 $. Cette offre correspond essentiellement à 50 % de réduction sur le prix normal de vente de l’horloge intelligente, et vous pouvez toujours la trouver pour jusqu’à 80 $ chez d’autres détaillants comme Walmart.

Lorsque cette horloge est sortie pour la première fois en 2019, nous lui avons attribué 4 étoiles sur 5 et un badge Recommandé dans notre revue. Daniel Bader a déclaré: « Le point de vue de Lenovo sur le réveil de chevet est bien conçu, sobre et tout simplement utile. Son haut-parleur n’est pas génial, mais en tant que conduit Google Assistant pour moins de 100 $, vous ne pouvez pas vous tromper. » Au prix d’aujourd’hui, c’est une bonne affaire.

La Smart Clock dispose d’un écran tactile de 4 pouces avec une dalle IPS. Il offre des images nettes et claires pour toutes sortes de divertissements, du streaming musical à la navigation Web en passant par les cadrans d’horloge. Étant donné que sa fonction principale est d’être une horloge, vous pouvez même personnaliser le cadran de l’horloge et décider à quoi il ressemble lorsque vous n’utilisez pas l’écran.

Vous pouvez également configurer certaines fonctions d’horloge avancées, telles que la création d’une routine matinale qui vous informe sur la météo, le trafic, les actualités et plus encore lorsque vous vous réveillez. Puisqu’il s’agit d’un appareil intelligent qui peut fonctionner avec votre maison intelligente, vous pouvez effectuer une routine nocturne qui atténue vos lumières, allume de la musique méditative et verrouille votre porte d’entrée.

Il intègre Google Assistant, vous pouvez donc utiliser des commandes vocales pour contrôler le même type d’appareils que vous contrôleriez avec n’importe quel appareil domestique intelligent de Google. De plus, grâce à la technologie audio multiroom sans fil, vous pouvez ajouter l’horloge intelligente à un groupe d’enceintes et écouter votre musique dans toute la maison dans plusieurs pièces.

Comprend un port USB intégré pour que vous puissiez facilement charger votre appareil mobile pendant que vous dormez.

