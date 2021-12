Procurez-vous un Galaxy Z Flip 3 pour bien moins que vous ne le pensez avant Noël

Si vous cherchez à surprendre quelqu’un de spécial avec un nouveau pliable fantaisie cette saison des fêtes, vous voudrez jeter un œil aux dernières remises de Samsung sur le Galaxy Z Flip 3. Le flippy boi préféré de tout le monde est réduit de 75 $ à 150 $ selon le modèle que vous choisissez – en plus, vous recevrez un étui gratuit et une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 véritables.

Le Galaxy Z Flip 3 sur mesure, qui vous permet de personnaliser la combinaison de couleurs de la plaque arrière, est à 150 $, ce qui rend le coût de cette personnalisation gratuit par rapport au prix du modèle de base. Si vous choisissez le Z Flip 3 non sur mesure, vous obtiendrez une économie de 75 $ avec les mêmes cadeaux – un étui de protection et des Galaxy Buds 2.

De plus, Samsung offre jusqu’à 600 $ de valeur d’échange améliorée lorsque vous passez à un Z Flip 3 et renvoyez votre ancien appareil. Bien que ce chiffre de 600 $ soit limité à une poignée de téléphones très récents, vous pouvez toujours obtenir une remise assez décente lorsque vous échangez. Le Google Pixel 3a, par exemple, vous rapportera 350 $, ce qui est bien plus que la valeur au détail de celui-ci. téléphone actuellement.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 a obtenu 4,5 étoiles dans l’examen d’Android Central plus tôt cette année, devenant probablement le pliable le plus accessible (et certainement le plus amusant) que nous ayons encore examiné.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est une expérience incroyable du premier déroulement de la journée au dernier clin d’œil fermé avant le coucher. C’est une expérience étrangement cathartique que les utilisateurs de téléphones ont oubliée à l’ère des miroirs noirs qui ont tous une apparence et un fonctionnement presque identiques. C’est également une conception beaucoup plus simple que le Fold 3 car elle ne change pas la façon dont vous utiliserez le téléphone lorsqu’il est ouvert – uniquement lorsque le téléphone est fermé ou quelque part entre ces deux états. Il ne m’a pas fallu de temps pour tomber amoureux du téléphone.

Et maintenant, ce plaisir pliable est plus accessible que jamais avant les vacances.

