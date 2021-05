Procurez-vous une paire de fantastiques écouteurs sans fil Anker Liberty Air 2 Pro en vente au prix de 80 $ aujourd’hui

Respirez profondément et faites sortir ce nom très rapidement: les véritables écouteurs sans fil Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro. En noir. L’avons-nous dit? Bien. Eh bien, vous pouvez maintenant le posséder parce que le Liberty Air 2 Pro est tombé à seulement 79,99 $ chez Best Buy dans le cadre des offres du jour. Nous nous tenons au courant de toutes les meilleures offres d’écouteurs Liberty Air 2 Pro, et la vente d’aujourd’hui est l’une des meilleures que nous ayons jamais vues. La dernière grande affaire que nous avons vue, c’est quand ils sont tombés à environ 100 $ sur Amazon il y a quelques semaines. Cette vente couvrait toutes les couleurs, mais le prix actuel n’est disponible que dans la version noire par défaut.

Écouteurs véritables sans fil Anker Liberty Air 2 Pro

Ces écouteurs ont une suppression active du bruit qui est personnalisable avec une application simple. Vous obtiendrez un total de 26 heures de lecture avec sept heures à partir d’une seule charge et le reste du boîtier de charge. Utilise USB-C et a une charge sans fil.

79,99 $ 130,00 $

Nous considérons le Liberty Air 2 Pro comme l’un des meilleurs écouteurs sans fil du marché, et ce n’est pas surprenant étant donné qu’Anker fait régulièrement partie de notre liste. Par rapport aux générations précédentes, le Liberty Air 2 Pro améliore définitivement la formule avec quelques changements importants.

La suppression active du bruit de ces écouteurs n’annule pas seulement le bruit ambiant et l’appelle un jour. Vous pouvez en fait personnaliser ce qu’ils font à l’aide de l’application Soundcore sur votre smartphone. Vous pouvez choisir parmi différents scénarios en fonction de vos activités. Cela aide à cibler l’ANC et à le rendre super précis car il saura ce qu’il faut écouter.

Anker a également amélioré la façon dont ces écouteurs produisent du son.Ainsi, lorsque vous vous déconnectez du monde et que vous jouez sur votre musique, vous pouvez obtenir le meilleur son possible. La fonction PureNote, par exemple, peut amplifier les basses jusqu’à 45% et la bande passante de fréquences jusqu’à 30%. Obtenez des basses que vous pouvez ressentir. Les nano-couches durcies qui recouvrent les pilotes contribuent à rendre l’audio aussi précis et clair que possible.

La durée de vie de la batterie est toujours l’un des aspects les plus importants des écouteurs comme ceux-ci, et le Liberty Air 2 Pro ne déçoit pas. Chaque oreillette peut durer jusqu’à sept heures sur une seule charge, ce qui est suffisamment de temps pour votre écoute quotidienne. Ensuite, vous obtiendrez également l’étui de charge qui peut prolonger la durée de vie jusqu’à un total de 26 heures avant d’avoir à le brancher et à le recharger.

