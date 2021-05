Prodigal Son Creators révèle ses plans pour la saison 3 avant son annulation, y compris Michael Sheen

Les dernières minutes de la finale de la saison 2 de Prodigal Son incluaient Malcolm Bright de Tom Payne et son père tueur en série, Martin Whitly (Michael Sheen), dans une impasse père-fils dans les bois après avoir trouvé une femme disparue. Martin s’est enfui une fois de plus mais, quand Malcolm a rattrapé son père, il a réalisé sa fin de partie: Martin allait le tuer. Avant qu’il n’ait eu la chance de poignarder son fils, Malcolm a tourné le couteau sur Martin et l’a poignardé à la place. Le co-créateur Sam Sklaver a déclaré à TVLine que les conséquences de cet événement allaient être un scénario énorme, et qu’il aborderait la façon dont chaque personnage et leurs relations se seraient comportés après l’événement: