Prodigal Son Ry Cooder livre un classique de fin de carrière

Près de 50 ans après son premier album, Ry Cooder a produit un autre classique avec The Prodigal Son, mixé et masterisé par Martin Pradler, qui a travaillé avec Cooder sur son album précédent, 2012’s Election Special. Sur The Prodigal Son, sorti sur Fantasy Records le 11 mai 2018, le joueur de 71 ans joue de la guitare, de la basse et de la mandoline avec sa touche distinctive et son panache habituels. », A-t-il plaisanté à l’époque – et a écrit de nouvelles compositions et sélectionné de vieilles chansons qui semblaient fraîches et pertinentes.

Écoutez The Prodigal Son.

Les 11 titres de l’album comprennent trois originaux de Cooder et une sélection soigneusement organisée de blues, de gospel et de bluegrass des premières décennies du 20e siècle.

Le maestro de la guitare a toujours eu une affinité étroite avec la musique de Blind Willie Johnson, le musicien de blues du Texas décédé en 1945; Cooder a enregistré une version séminale de l’hymne “Dark Was The Night, Cold was the Ground” en 1973. Sur ce 17e album solo, il donne vie à deux autres chansons d’un musicien pionnier qu’il a décrit comme “juste tellement bon que je pense que le gars est l’un de ces musiciens du monde interplanétaire.

Sur The Prodigal Son, Cooder reprend une autre des «grandes chansons» de Johnson, le commentaire social pertinent «Everybody Ought to Treat A Stranger Right», qui met en valeur ses talents de guitariste, avec Terry Evans, Arnold McCuller et Bobby King fournissant des chœurs soignés.

Pour un autre classique des années 20 de Johnson, «Nobody’s Fault but Mine», le fils de Cooder, coproducteur Joachim Cooder, apporte une qualité sombre à son travail de percussion qui souligne magnifiquement un travail de guitare plus habile et le chant plaintif de Cooder senior. Il puise également dans un puits texan pour la chanson «Straight Street», enregistrée par le groupe de gospel The Pilgrim Travellers en 1955.

La religion parcourt l’album, de la parabole biblique qui a inspiré la chanson titre traditionnelle, au cœur des morceaux spirituels qui sont un thème central de The Prodigal Son et qui offrent un regard sans faille sur l’Amérique moderne à travers le prisme de la moralité.

Cooder a dit que tous les différents types de musique qu’il joue sont «la même chose – de la bonne musique», et cela est certainement vrai de sa version de 1936 spirituel de Blind Roosevelt Graves «Je serai reposé quand le rouleau est appelé, »Qui est la plus optimiste musicalement des 11 chansons de l’album. Le thème religieux se poursuit avec une version respectueuse du «Harbour Of Love» de Carter Stanley.

Peut-être que le point culminant des chansons spirituelles est «You Must Unload», qui a été écrit par Blind Alfred Reed, un bluesman découvert par Ralph Peer, qui a enregistré Reed, avec The Carter Family et Jimmie Rodgers, aux célèbres sessions de Bristol de 1927.

L’écriture de chansons de Reed est remarquablement puissante (il a écrit le standard «Comment un homme pauvre peut-il supporter ces temps et vivre?», Qui est un incontournable de Cooder depuis des décennies), et cette chanson, issue de ces célèbres sessions de 1927, est relookée magistralement par Cooder. Il est aidé par une superbe musicalité sur le morceau, du jeu de basse de Robert Francis au violon angélique d’Aubrey Haynie. Les paroles, un avertissement que la cupidité n’est pas le chemin du paradis, ont été écrites par un artisan oublié de la chanson, mort de faim en 1956.

Le travail de Cooder a toujours été politique, et sa colère face à l’égoïsme et à la petitesse d’esprit du monde moderne transparaît haut et fort dans le trio de chansons qu’il a écrit et co-écrit pour l’album. “Shrinking Man” est un plaidoyer pour la décence alors que Cooder chante “Regardez aussi bien que vous le pouvez, mais s’il vous plaît ne volez pas votre prochain” contre un rythme bluesy shuffle. Dans ses notes, le musicien né en Californie dit: «Je relie les dimensions politiques / économiques à la vie intérieure des gens, car les gens sont à risque et opprimés de toutes parts dans notre monde aujourd’hui.»

«Gentrification», co-écrite avec son fils, est une autre chanson sur l’inégalité (elle comprend des références à Johnny Depp et Google), avec une mélodie légère qui contraste avec les paroles sombres. Mais le plus sombre du trio de Cooder est «Jesus And Woody», qui vérifie les chansons classiques de Woody Guthrie telles que «Vigilante Man» et «This Land is Your Land». Guthrie était un auteur-compositeur que Cooder a imité pour la première fois alors qu’il n’avait que quatre ans, et cette chanson jette un œil froid sur ce que le monde fait aux idéalistes: «Maintenant, ils démarrent leur moteur de haine solitaire et bleu? / Oui, j’étais un rêveur, M. Guthrie, et vous étiez aussi un rêveur.

Le compositeur William L. Dawson, décédé d’une pneumonie en 1990, à l’âge de 90 ans, a dirigé le chœur de l’Institut Tuskegee pendant 25 ans et a été acclamé pour ses arrangements choraux de chansons folkloriques afro-américaines. Cooder livre une merveilleuse version de sa chanson «In His Care».

Dawson a déclaré tard dans la vie: «Je n’ai jamais douté des possibilités de la musique», et The Prodigal Son réaffirme ce message d’espoir, malgré ses ténèbres. C’est un Cooder vintage, plein d’esprit et d’humanité.

