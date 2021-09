in

producteur de Hoy, "apparaît de l'au-delà" à Ventaneando

De l’au-delà !, Pati Chapoy et les autres chauffeurs de Ventaneando assurent avoir vécu une expérience paranormale et qu’elle serait la productrice même du programme Hoy, Magda Rodriguez qui s’immiscerait dans sa diffusion.

C’est le 2 septembre que Pati chapoy et compagnie ont parlé de l’ancien universitaire Yahir Otton Parra lorsque quelque chose d’inexplicable s’est produit sur le forum de TV Azteca, des forums dans lesquels Magda Rodríguez a également obtenu de grands succès.

Conducteurs Fenêtrage Ils prétendent soudain que des choses étranges qu’ils ne savent pas expliquer sont apparues sur leurs moniteurs, une situation qui les a laissés assez confus à l’époque.

À la surprise de Pedro Sola, Linet Puente et des personnes présentes, Pati a assuré que c’était Magda Rodríguez qui avait causé l’interférence dans le programme du spectacle. De son côté, Linet a assuré qu’il les saluait.

C’est Magda ! C’est juste qu’il se passe quelque chose, je pense que c’est Magda, a commenté l’expert en divertissement.

Est-ce que quelque chose est apparu sur l’écran, là ils ont mis quelque chose sur l’écran dont je n’ai aucune idée pourquoi c’est. Je leur dis que devant nous il y a trois moniteurs pour vérifier ce qui se passe à l’écran, tout à coup des choses étranges sont apparues, a ajouté le chef de Ventaneando.

Bien qu’on n’en ait pas dit plus, les chauffeurs ont été assez surpris de ce qui s’est passé et ont assuré que ce ne serait ni plus ni moins que la visite de la mère d’Andrea Escalona, ​​il convient de noter que MAgda Rodríguez a obtenu des succès sur diverses chaînes de télévision avant d’arriver sur Télévision.