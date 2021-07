Producteur Marvel sur l’avenir de la représentation LGBTQ dans le MCU

in

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel est une force géante dans l’industrie du divertissement, avec une base de fans massive. Mais il y avait une courbe d’apprentissage en ce qui concerne des choses comme le calendrier de sortie de la franchise, ainsi que sa diversité et son inclusion. Des avancées majeures ont été faites pour mettre les femmes, les personnes de couleur et les personnages queer sous les projecteurs. Et maintenant, un producteur Marvel a commenté l’avenir de la représentation LGBT dans le MCU.