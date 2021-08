Production de céréales vivrières au cours de la campagne agricole 2020-21 à un record de 308,65 MT selon la 4ème estimation anticipée

Les données du ministère de l’Agriculture ont montré que les semis kharif étaient terminés dans 87% de la zone de semis normale de 107,3 ​​millions d’hectares au 6 août.

Le gouvernement a révisé à la hausse la production de céréales vivrières du pays de plus de 3 millions de tonnes (MT) pour atteindre 308,65 MT pour la campagne agricole 2020-21 (juillet-juin), soit 3,75% de plus que l’année précédente.

La superficie actuelle de kharif étant considérée comme inférieure de 1% à celle de l’année dernière à la fin de la saison, la pression sera exercée sur la campagne rabi pour qu’elle corresponde à la production de céréales vivrières de l’année dernière au cours de la campagne agricole 2021-22. Selon les troisièmes estimations publiées pour 2020-21 en mai, la production de céréales vivrières était estimée à 305,44 MT pour l’année en cours.

En publiant les quatrièmes estimations anticipées de la production des cultures, le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar a déclaré que la production record était possible grâce au “travail inlassable des agriculteurs, aux compétences des scientifiques et aux politiques du gouvernement en faveur de l’agriculture et des agriculteurs”.

“Dans l’ensemble, les semis de kharif devraient rester 1% inférieurs sur un an et 3-4% supérieurs à la moyenne des cinq dernières années”, a déclaré l’agence de notation Crisil dans un rapport.

Les semis cumulés jusqu’au 8 août étaient inférieurs de 2% en glissement annuel, en raison de l’avancement des semis l’année dernière, et de 3% supérieurs à la moyenne des cinq dernières années, a-t-il indiqué.

L’agriculture indienne étant largement tributaire des précipitations, la mousson maintenant active et inactive cette année a déplacé les semis des graines oléagineuses très attendues (arachide et soja) vers le maïs et le paddy pour le kharif, selon le rapport.

Selon les estimations révisées pour 2020-21, la production de riz est estimée à 122,27 MT, en hausse de 2,9% sur un an, tandis que le blé à 109,52 MT est en hausse de 1,5%. De même, la production de céréales secondaires a bondi à 51,15 MT (7,1% de plus), les légumineuses à 25,72 MT (11,7% de plus) et les oléagineux à 36,1 MT (8,7% de plus). La production de coton est estimée à 35,38 millions de balles de 170 kg chacune, en baisse de 1,9%. Mais la production de canne à sucre a augmenté de 7,8% à 399,25 MT.