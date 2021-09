Production de ciment : Birla Corp vise une capacité de 30 millions de tonnes d’ici 2027

in

Selon lui, même si l’entreprise cherche à croître de manière agressive et plus rapide que la moyenne de l’industrie au cours des dernières années, elle aura pour politique de « rester prudente » sur les emprunts.

Birla Corporation, le fleuron du groupe MP Birla, prévoit d’étendre sa capacité de production de ciment à 30 millions de tonnes ™ d’ici 2027, contre sa capacité de production actuelle de 15,6 mt. La capacité devrait atteindre environ 20 mt d’ici la fin de l’exercice après la mise en service d’une nouvelle usine de 3,9 mt dans le Maharashtra.

S’adressant aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de la société mercredi, le président Harsh V Lodha a déclaré : « Notre nouvelle usine à Mukutban près de Nagpur devrait bientôt entrer en service. Sa construction a été perturbée à plusieurs reprises depuis l’année dernière par le sort des travailleurs migrants. Ceci, couplé à une augmentation des prix des produits de base et des coûts liés à Covid, a conduit à une augmentation des coûts de Rs 2 450 crore à Rs 2 744 crore. Mais nous sommes maintenant convaincus que l’usine de 3,9 millions de tonnes sera mise en service au quatrième trimestre de l’année en cours. »

Après la mise en service de l’usine de Mukutban, la société entamera la “prochaine phase de croissance”, a déclaré Lodha, ajoutant que des plans étaient en cours pour atteindre l’objectif de capacité de production de 30 mt d’ici 2027 sans compromettre la prudence financière.

Birla Corporation s’attend à ce que la demande de ciment augmente à « deux chiffres » au cours de l’exercice en cours. « La mousson cette année a été bonne, et cela devrait se traduire par une récolte kharif saine. Cela augure bien pour la demande rurale », a déclaré le président, ajoutant que le gouvernement s’attendait à une forte dynamique des dépenses d’infrastructure.

Malgré la possibilité que les prix élevés des matières premières exercent une certaine pression sur les cimentiers, la société a déclaré qu’elle devrait être en mesure d’augmenter les prix et de maintenir des “marges saines” si la demande reste forte.

Répondant aux questions des actionnaires, Lodha a déclaré que l’usine de Mukutban arrivait dans la région, où il n’y avait pas eu trop d’expansion de capacité intégrée au cours des dernières années. « C’est une zone où la demande de ciment devrait bien croître car cette zone se développe, et le corridor Delhi-Mumbai est également assez proche de cette usine. Donc, il devrait y avoir beaucoup de développement d’infrastructures là-bas », a-t-il ajouté.

