Production de coton estimée à 360 balles de lakh pour 2020-2021

CAI a estimé la consommation de coton pour la période d’octobre 2020 à avril 2021 à 190 balles de lakh, tandis que les expéditions à l’exportation jusqu’au 30 avril 2021 sont estimées à 50 balles de lakh.

La Cotton Association of India (CAI), dans son estimation d’avril, a conservé sa projection de la production agricole à 360 lakh balles de 170 kg chacune pendant la saison en cours.

L’offre totale de coton pour la période d’octobre 2020 à avril 2021 est estimée à 469,37 balles de lakh, qui comprend les arrivées fraîches de 336,37 balles de lakh, les importations de 8 balles de lakh et le stock d’ouverture estimé à 125 balles de lakh en début de saison. à partir du 1er octobre 2020.

Le stock à la fin du mois d’avril 2021 est estimé à 229,37 balles de lakh, dont 95 balles de lakh avec des usines de textile et les 134,37 balles de lakh restantes avec la Cotton Corporation of India (CCI), la Fédération du Maharashtra et autres (multinationales, négociants, égreneurs, MCX, etc.

Le comité des cultures de la CAI a estimé l’offre totale de coton jusqu’à la fin de la campagne agricole 2020-21 au même niveau, c’est-à-dire à 496 balles de lakh jusqu’au 30 septembre 2021. L’offre totale se compose du stock d’ouverture de 125 balles de lakh au début de la saison le 1er octobre 2020, rendement des récoltes pour la saison estimé à 360 balles de lakh et les importations estimées à 11 balles de lakh.

L’estimation des importations pour la campagne cotonnière précédente 2019-2020 était de 15,50 balles de lakh. La consommation intérieure estimée par le CAI a réduit de 15 balles de lakh à 315 balles de lakh par rapport à son estimation précédente de 330 balles de lakh. Les exportations pour la saison ont été estimées à 65 balles de lakh, ce qui est plus élevé de 5 balles de lakh que l’estimation précédente.

