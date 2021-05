Production de la déclaration de revenus: connaître les changements apportés aux formulaires RTI pour l’exercice 2020-2021

Les contribuables peuvent opter pour le nouveau régime fiscal à partir de cette saison fiscale. Ils peuvent payer des impôts à des taux réduits si certaines déductions fiscales ne sont pas demandées.

Les contribuables déclarent leurs revenus sous une forme appelée «ITR» (Income-Tax Return). Ce formulaire est prescrit par le gouvernement central chaque année. Il s’adapte aux modifications apportées par le budget de chaque année. Pour l’exercice 2020-2021 (année d’imposition 2021-22), les nouveaux formulaires de RTI ont été notifiés le 31 mars 2021. Les déclarations pour la saison de déclaration de revenus en cours doivent être déposées dans ces formulaires.

Il existe sept formulaires de RTI différents, tels que le RTI-1 à RTI-7, destinés à différentes catégories de contribuables. L’ITR-1 (Sahaj) pour les salariés et l’ITR-4 (Sugam) pour les petites entreprises et les professionnels sont les plus déposés. Dans le cas de revenus non commerciaux de Rs 50 lakh et plus, il y a ITR-2. L’ITR-3 est pour les particuliers et les HUF avec un revenu d’entreprise et le rendement correspondant pour l’entreprise / LLP est ITR-5. Les sociétés déposent ITR-6 et les fiducies et les sociétés utilisent ITR-7.

Il n’y a pas beaucoup de changements et les RTI sont comme ceux de l’année précédente. Au total, 30 changements sont répartis sur tous les formulaires RTI. Les changements importants sont liés au nouveau régime fiscal, à l’imposition des dividendes, à la déclaration des ESOP, des TDS et des pertes.

Les contribuables peuvent opter pour le nouveau régime fiscal à partir de cette saison fiscale. Ils peuvent payer des impôts à des taux réduits si certaines déductions fiscales ne sont pas demandées. Le régime est différent pour les particuliers, les HUF et les autres contribuables. Cela a entraîné des changements dans tous les formulaires ITR (sauf 7). Dans le RTI, un contribuable doit indiquer s’il opte pour le nouveau régime fiscal. Seule une telle mention suffit pour l’ITR-1, tandis que pour d’autres, un formulaire 10IE ou 10IF distinct, selon le cas, doit être déposé et la date de ce dépôt est indiquée dans l’ITR.

Sur cette question, il y a des changements dans les tableaux relatifs aux amortissements et aux pertes reportées. Étant donné qu’un amortissement supplémentaire n’est pas autorisé dans le nouveau régime fiscal, des modifications pertinentes sont apportées à l’annexe DPM des ITR-3 et ITR-5. La WDV du bloc d’actifs peut être affectée et, par conséquent, un ajustement ponctuel est autorisé dans le DPM de planification. En vertu du nouveau régime fiscal, les pertes reportées attribuables à des déductions non réclamées ne doivent pas être compensées. L’annexe CFL du formulaire RTI est modifiée pour ne pas permettre une telle compensation.

Avant FY-21, le dividende était imposé entre les mains du bénéficiaire après que le montant ait franchi Rs 10 lakh. Les sociétés versant des dividendes étaient tenues de payer un impôt sur la distribution de dividendes (DDT). Le DDT est aboli à partir de FY-21. Les modifications apportées à la législation fiscale sont traduites en modifications dans tous les formulaires de RTI. De telles modifications sont apportées à l’annexe OS puisque le dividende est imposé comme un revenu provenant d’autres sources. Maintenant, tous les revenus de dividendes doivent être déclarés et au lieu de ceux au-dessus de Rs 10 lakh. Les références à l’article 115BBDA sont supprimées des annexes OS, EI (revenu exonéré), SI (revenu spécial), la référence à la section «revenu de dividendes» est supprimée de l’annexe PTI. À partir de cette année, les contribuables déclarant un revenu de dividendes dans le RTI-1 sont tenus de verser une ventilation trimestrielle de ce revenu pour éviter les intérêts pénaux. L’ITR-6 pour les entreprises n’inclura plus l’annexe sur le DDT.

Les employés recevant des ESOP et reportant le paiement de l’impôt sur le revenu d’ESOP ne produiront plus ITR – 1 et ITR – 4. Dans la partie B de l’annexe TTI, le montant d’impôt qui a été reporté doit être divulgué. Cela doit être fait avec soin car les conseils sur un tel calcul ne sont pas donnés.

Il est obligatoire pour les banques, les bureaux de poste et les coopératives de déduire le TDS sur les retraits d’espèces de plus de Rs 20 lakh en cas de non-déclarants et de Rs 1 crore dans les autres cas. Les contribuables qui réclament un tel TDS ne peuvent pas produire ITR-1. Un tel TDS effectué sur les retraits d’espèces ne peut pas non plus être reporté, car il n’est lié à aucun revenu. Les modifications ne permettant pas ce report sont effectuées dans le calendrier TDS.

D’autres changements mineurs incluent la déclaration spécifique des dons faits en espèces (annexe GGA), les changements dans la déclaration des revenus pass-through, la divulgation complète de l’effet de l’allégement marginal sur l’impôt à payer, l’inclusion de TDS selon le formulaire 16D.

(Par Sujit Bangar, fondateur, Taxbuddy.com)

