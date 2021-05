Production de vaccins contrairement à l’impression d’affiches dans laquelle AAP est un expert: le BJP revient sur les allégations de vaccin d’Arvind Kejriwal

Réagissant à l’affirmation de Pfizer faite par Kejriwal, Santhosh a déclaré que Pfizer avait même exprimé son incapacité à fournir à l’Australie avant juillet.

Le Bharatiya Janata Party (BJP) a attaqué le gouvernement de Delhi dirigé par Arvind Kejriwal, l’accusant d’essayer de jouer avec les émotions des gens à chaque tournant. Réagissant à l’allégation de vaccin faite par Arvind Kejriwal, le secrétaire général national du BJP, BL Santhosh, a déclaré que chaque État, à l’exception de Delhi, prévoyait l’utilisation du vaccin selon les détails partagés par le ministère de la Santé. «Le ministère de la Santé donne un avis détaillé sur le vaccin qui sera fourni dans les 3 prochains jours (un plan d’attribution de 15 jours sera désormais donné). Il est du devoir des gouvernements des États de planifier l’utilisation en fonction de cela. Tous les États font cela, à l’exception du gouvernement de Delhi dirigé par Arvind Kejriwal », a déclaré Santhosh.

Il a affirmé que les États doivent planifier en fonction du vaccin disponible et des groupes cibles auxquels ils souhaitent donner la priorité. Il a allégué que le parti Aam Aadmi essayait de jouer sur les émotions des gens à chaque tournant, ajoutant que la production de vaccins n’était pas comme l’impression d’affiches dont AAP est un expert.

Santhosh a déclaré que le Centre faisait de son mieux pour améliorer la production de vaccins. «Le gouvernement central fait de son mieux pour améliorer la production. Ils ont déjà dit comment cela sera échelonné. Les matières premières, les accords internationaux, les installations BSL 3, doivent être compris. Mais c’est la dernière chose que les anarchistes veulent faire », a affirmé le chef du BJP.

Réagissant à l’affirmation de Pfizer faite par Kejriwal, Santhosh a déclaré que Pfizer avait même exprimé son incapacité à fournir à l’Australie avant juillet. Il a dit que le gouvernement Kejriwal soulève d’abord des demandes irréalistes puis blâme le Centre. «Pfizer a déclaré aux autorités australiennes qu’elles ne pouvaient fournir qu’en juillet 2022. Envoyez un courrier, adressez-vous à un presseur, soulevez des demandes irréalistes, puis blâmez le centre. Même les enfants savent que seuls 3 vaccins #Covishield #Covaxin #SputnikV sont disponibles. Méritons-nous une telle gouvernance…? » il a dit.

Notamment, le gouvernement de Delhi a affirmé que Pfizer et Moderna avaient refusé de fournir des vaccins au gouvernement de Delhi, affirmant qu’ils ne traiteraient qu’avec le gouvernement indien.

