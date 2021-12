Production d’électricité en hausse de 10 % sur un an en avril-décembre

La demande d’électricité en avril-novembre de 916,6 BU au cours de l’EX22 était de 10,3% supérieure à celle de l’EX21 et de 4,7% de plus qu’à la même période de l’EX20.

Soutenue par la hausse des activités économiques après la levée des blocages induits par le coronavirus, la production d’électricité dans le pays devrait atteindre un taux de croissance à deux chiffres. Selon les données du gouvernement, la production d’électricité au 22 décembre de cet exercice s’élevait à 1 075,3 milliards d’unités (BU), soit une croissance annuelle de 9,6%. Les centrales au charbon du pays ont généré 732,8 BU d’électricité au cours de la période, soit 13,1% de plus qu’à la même période l’an dernier.

Grâce à une croissance annuelle de 15 % de la base d’énergies renouvelables du pays à 104 gigawatts, la production d’électricité à partir de sources respectueuses de l’environnement a augmenté de 15,4 % sur un an pour atteindre 106,2 BU jusqu’à présent au cours de l’exercice en cours.

La production totale d’électricité du 22 avril au 22 décembre 2021 était en fait supérieure de 5,3 % à la période correspondante (avant la pandémie) de l’exercice 20.

Des sources du secteur ont déclaré que la majeure partie de la charge était supportée par les centrales électriques nationales au charbon, car la forte augmentation des prix du charbon importé a entraîné une baisse de la production d’électricité à base de charbon importé de 28% par an en avril-novembre. Bien qu’environ 145 GW de centrales électriques importent du charbon pour le mélanger avec la variante locale, près de 18 GW sont conçus pour fonctionner spécifiquement avec du charbon importé. La capacité totale de production d’électricité à base de charbon dans le pays est d’environ 209 GW.

En raison de la hausse des prix du gaz naturel liquéfié (GNL), qui n’est pas suffisamment disponible dans le pays, la production d’électricité des centrales au gaz a chuté de 28,1% par an à 28,7 BU en avril-22 décembre. centrales électriques basées en avril-novembre sont passées de 25,6% au cours de l’EX21 à 18,5% au cours de l’EX22. Dans le même temps, le PLF des centrales au charbon s’est amélioré, passant de 50,8 % au cours de l’EX21 à 56,9 % au cours de l’exercice en cours. Le PLF à base de charbon de l’exercice 22 était en fait supérieur d’un point de pourcentage à celui de l’exercice 20.

Compte tenu de la forte dépendance du charbon vis-à-vis de la production d’électricité du pays, les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) restent exposées à une pression à la hausse sur le coût d’achat de l’électricité, car le principal fournisseur de carburant réfléchit à une augmentation des prix du charbon. La société avait révisé les tarifs pour la dernière fois en janvier 2018. Les analystes de l’Icra avaient souligné en octobre que « les retards dans le processus de détermination des tarifs par les régulateurs de l’État restent un sujet de préoccupation étant donné que des ordonnances tarifaires ont été émises pour les services publics dans seulement 19 sur les 28 États pour l’exercice 22 jusqu’à présent et les hausses tarifaires restent modestes ».

Comme à la fin novembre, les impayés des discoms – créances en attente de 45 jours ou plus – dus aux producteurs d’électricité privés, augmentant de 25,2 % sur un an pour atteindre 52 299 crore. Certes, le total des impayés de discoms s’élevait à 98 259 crores de Rs à cette époque – en baisse de 4,9 % par rapport à il y a un an – alors que les créances des centrales électriques du gouvernement central ont chuté de 50,4 % par an pour atteindre 22 978 crores de Rs.

Les pertes de discoms étaient passées de Rs 48 619 crore en FY16 à Rs 61 079 crore en FY19. Les pertes ont baissé de 37,6% sur un an à environ Rs 38 093 crore au cours de l’EX20. Avec la baisse des revenus des discos au cours de l’exercice 21, en raison de perturbations au milieu des blocages pour contenir le coronavirus, les pertes de discos auraient atteint 90 000 crores de roupies par certaines agences. Cependant, le ministère de l’Énergie a qualifié ces estimations de « grossièrement gonflées ».

