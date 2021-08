Production du MacBook Pro 16 pouces en cours – chaîne d’approvisionnement

in

Si vous attendez avec impatience les prochaines machines MacBook Pro alimentées par M1X, un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement indique que la production de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces est maintenant en cours.

Il n’y a toujours aucune certitude quant à la date de mise en vente des nouvelles machines, cependant…

Contexte

Nous avons entendu des rapports contradictoires sur le moment d’attendre les nouvelles machines. Même les plus optimistes d’entre eux ont seulement dit qu’ils pourraient être publiés “dès” dans le courant de l’été, tandis que les plus pessimistes ont suggéré novembre.

Digitimes a suggéré “la fin du troisième trimestre”, ce qui suggérerait septembre, aux côtés de l’iPhone 13, mais la pénurie de puces pourrait retarder les choses. En effet, il a été suggéré qu’Apple avait initialement prévu de lancer les nouveaux Mac à la WWDC mais n’a pas pu le faire pour cette raison.

Août serait extrêmement improbable, donc tout ce que nous pouvons dire à ce stade, c’est que l’échelle de temps de septembre à novembre est probable.

Production de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces

Digitimes publie un rapport payant basé sur les sources de la chaîne d’approvisionnement.

Apple a commencé la production en volume du nouveau MacBook Pro, avec des livraisons mensuelles d’ordinateurs portables qui devraient atteindre 600 000 à 800 000 unités au cours de la période d’août à novembre, selon des sources de la chaîne d’approvisionnement en amont.

Apple serait optimiste quant aux ventes des machines, déclarant que la société s’attend à vendre 23 millions de MacBook d’ici la fin de l’année, ce qui représenterait une augmentation de 15 % par rapport à l’année dernière.

Compte tenu de l’impatience avec laquelle de nombreux propriétaires d’Intel MBP attendent de passer aux versions Apple Silicon, cela semble être une sous-estimation, même si les contraintes d’approvisionnement peuvent limiter les ventes.

Le principal attrait des nouveaux modèles sera bien sûr les améliorations de performances et de durée de vie de la batterie de la puce M1X que nous attendons à la place de la version M1. Bloomberg a indiqué que nous nous attendions à voir un total de 10 cœurs – huit hautes performances et deux écoénergétiques. La RAM devrait atteindre 64 Go au maximum.

Nous prévoyons également une mise à jour de la conception à bords plats, des écrans mini-LED et le remplacement de la barre tactile par des touches de fonction matérielles.

Découvrez tout ce qui est connu et attendu dans notre guide MacBook Pro.

Rendu : Antonio De Rosa

