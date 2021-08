Production locale pour la consommation locale… ⋆ .

par Peter Koenig, Recherche mondiale :

Dans la plupart des pays, l’amendement constitutionnel de la « démocratie » à la dictature s’est produit dans la clandestinité ou du moins de manière semi-clandestine. C’est ce que font les dictateurs. La plupart des gens n’en ont aucune idée. Beaucoup de ceux qui savent, ne sont pas d’accord. Ils lancent des initiatives pour de nouvelles lois – qui tombent de côté, car ils n’ont pas de dents sous une Constitution brisée par la loi martiale.

En Suisse, la situation est légèrement différente, meilleure en quelque sorte. La Confédération Helvetica (CH) a une démocratie semi-directe. Avec 50’000 signatures, scrupuleusement vérifiées quant à leur validité, les citoyens suisses peuvent lancer un référendum contre une loi spécifique. Le référendum peut éventuellement aboutir à un vote populaire – et un gouvernement/Parlement laissera la loi être annulée. Cependant, cela arrive très rarement – la propagande du lobby de l’argent est trop forte – parfois, les gens peuvent avoir une chance. En ces temps de covid, cela peut effectivement arriver. En l’espace de 18 mois, du début de 2020 à la mi-2021 environ, les citoyens n’ont pratiquement plus les mêmes droits qu’ils pourraient autrement appeler un droit de l’homme. Les RH sont devenus inutiles. Dans la plupart des cas, la police et l’armée ont des ordres stricts d’obéir. Ceux qui ne le font pas peuvent perdre leur emploi, ou pire.

Cependant, il y a des signes vifs et positifs que les marées tournent. Par exemple, lors d’un rassemblement à Londres sur les mesures anti-covid et les certificats anti-vaxx. Dr Reiner Fuellmich, Comité Corona, s’est adressé à la foule via un immense écran vidéo à Trafalgar Square – des dizaines de milliers de personnes – en leur disant que des recours collectifs étaient en cours aux États-Unis, au Canada, et que les institutions et les individus, en particulier ceux responsables de l’invalidité Les tests PCR, en particulier en Europe et aux États-Unis, qui sont à la base des mensonges des gouvernements sur les «cas», servant à manipuler de haut en bas les chiffres «d’infection» – conduisant à de faux chiffres d’hospitalisation et de décès, à propos d’un virus qui est moins mortel que la grippe ordinaire. Oui, vous avez bien lu, moins mortel que la grippe ordinaire. C’est le début de Nuremberg 2.0 – où la justice prévaudra, autant que la lumière prévaut sur les ténèbres.

Le Dr Fuellmich a conclu son discours sur une note positive et encourageante : « C’est l’humanité contre l’inhumanité. Nous sommes humains. Nous pouvons rire pleurer, chanter et étreindre. L’autre côté ne peut pas. L’autre côté n’a pas accès au côté spirituel. Par conséquent, l’autre côté, sans aucun doute, le côté inhumain, perdra cette bataille inhumaine pour la vie…. » Voir cette vidéo de 10 minutes.

La transformation commence à s’opérer. C’est le côté santé, le côté humain, le côté le plus immédiatement important – où la vraie science surmonte la science “achetée”, afin d’éviter un génocide aux proportions bibliques – qui est le plan des eugénistes, qui s’est probablement développé au cours des 100 dernières années environ. . Cependant, il existe deux autres plans complémentaires qui doivent également être arrêtés.

Le premier des deux est la numérisation de tout. Elle s’abat déjà sur l’humanité, avait en fait commencé il y a déjà des décennies – et est maintenant dans sa phase finale – juste pour coïncider avec la réduction massive de la population.

Il comprend non seulement la numérisation de toutes les formes de transactions monétaires – qui progresse rapidement, grâce aux algorithmes d’intelligence artificielle (IA) et, surtout, au véhicule pour tout conduire, à l’installation mondiale de la 5G et bientôt de la 6G. Ceci est prévu pour transformer le globe entier en un champ électromagnétique. Et les humains seront transformés en « transhumains », en particulier ceux qui ont survécu aux injections expérimentales et non testées de protéines de pointe de messager, appelées inoculations d’ARNm, faussement appelées « vaccins ».

Ce n’est pas une blague. Il s’agit en fait du plan déjà divulgué en 2016 par Klaus Schwab, fondateur et PDG à jamais du Forum économique mondial (WEF) dans une interview à la télévision suisse romande, voir cette vidéo de 2 min.

D’après Klaus Schwab « La grande réinitialisation », les algorithmes, l’intelligence artificielle (IA) et les robots régneront bientôt sur les masses.

D’ici 2025, à un an ou deux, environ la moitié des emplois actuels seront gérés par l’IA. Cette technologie électronique sera à son tour gouvernée par des individus riches et sales, qui se sont en quelque sorte donné la liberté de « diriger le monde ». Et nous, le peuple, les avons laissés faire.

Ils – les Deep Dark Statlers – les appellent satanistes – ont planifié cela depuis environ le siècle dernier. Avec une grande précision et intensité parfois – et – ce qui est pire, bien pire, juste devant nos yeux. Nous les avons ignorés. Quiconque osait attirer l’attention sur leurs machinations diaboliques était licencié avec l’étiquette commode de « théoricien du complot ».

Imaginez, selon la Grande Réinitialisation, la moitié de nos emplois seront repris par l’IA, dans les 5 prochaines années à peine.

D’ici 2030, seulement 5 à 10 % des emplois actuels seront existants et occupés par des humains – peut-être des « transhumains » – tous les autres pourraient avoir disparu. Chômage massif ? – Peut-être.

Mais Schwab essaie de calmer le monde, disant qu’il y aura de nouveaux emplois pour lesquels les nouveaux chômeurs seront formés. Ce sont peut-être des transhumains, car la formation est effectuée par et en partenariat avec l’IA – et pour le peuple Epsilon, la classe ouvrière terre-à-terre, des robots assureront la supervision.

Cela peut sembler déprimant, désespéré. Ce n’est pas le cas, si nous pensons à la situation que nous avons, à peu près tout seuls, laissé se produire. Ce n’est pas la fin de la route, mais seulement un tremplin, sur lequel nous pouvons nous aussi marcher, une fois réveillés – et pas dans la colère, mais avec l’esprit lumineux de la lumière – un nouveau monde façonné par les humains, façonné avec les forces de léger,

Laisser le diable derrière. Sans même parler de la bête. Ne laissez pas cela déranger nos esprits.

Nous préparons quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus propre, plus clair et beaucoup plus noble. Notre projet est pour l’humanité, pour la planète Terre avec tous ses êtres sensibles.

Le modèle simple « Small is Beautiful » peut être une vision appropriée vers l’avenir. Il peut inclure un autre principe simple :

Production locale pour la consommation locale avec de l’argent local, une banque centrale gérée par la communauté locale travaillant avec un système bancaire public.

Le commerce sera pratiqué avec des pays frères aux vues similaires, pour la plupart voisins, bénéficiant d’avantages comparatifs. La masse monétaire sera le reflet de l’économie locale. Il sera soutenu par l’économie locale. Assez différent de l’actuelle pyramide de l’argent fiduciaire gérée par les mondialistes.

Cela apparaît comme une recette parfaite pour la démondialisation. Et démondialiser nous le devons. Nous devons redevenir des individus qui peuvent et veulent lier, et non séparer, des individus pour lesquels la solidarité n’est pas seulement un terme d’un vocabulaire rouillé – mais signifie « nous le faisons ensemble ». C’est la voie à suivre, nous serons satisfaits de ce que nous pouvons réaliser en tant que société commune, en tant que société avec des objectifs qui servent le peuple – avec des valeurs qui ne dépendent pas de la croissance verticale, mais reflètent plutôt l’expansion horizontale de l’infrastructure sociale et bien -étant.

Imaginons un nouveau type d’économie avec de nouveaux critères – les indicateurs de bonheur. En fait, pas si nouveau, mais pas souvent évoqué. En juillet 2011, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 65/309 Bonheur : vers une définition holistique du développement invitant les pays membres à mesurer le bonheur de leur population et à utiliser les données pour orienter les politiques publiques. Le premier rapport sur le bonheur a été publié par l’ONU en avril 2012.

