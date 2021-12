Production minérale en hausse de 20 % en octobre

Selon les chiffres provisoires du Bureau indien des mines (IBM), l’indice de la production minérale du secteur des mines et carrières pour le mois d’octobre 2021 à 109,7, était supérieur de 20,4% par rapport au niveau du même mois de l’année dernière. .

La production minérale de l’Inde a augmenté de 20,4% en octobre par rapport au même mois il y a un an, selon le ministère des Mines.

Selon les chiffres provisoires du Bureau indien des mines (IBM), l’indice de la production minérale du secteur des mines et carrières pour le mois d’octobre 2021 à 109,7, était supérieur de 20,4% par rapport au niveau du même mois de l’année dernière. .

La croissance cumulée pour la période avril-octobre 2020-21 par rapport à la période correspondante de l’année précédente a augmenté de 11,4%, a indiqué le ministère des Mines dans un communiqué.

« Le niveau de production de minéraux importants en octobre 2021 était le suivant : charbon 639 tonnes lakh, lignite 37 tonnes lakh, gaz naturel (utilisé) 2 954 millions de mètres cubes, pétrole (brut) 25 tonnes lakh… Diamant 24 carats », a-t-il déclaré. Or, le lignite et la magnésite ont également affiché une croissance positive de la production en octobre 2021.

D’autre part, la production de diamants a baissé de 98,8 %, de phosphorite de 25,5 % et de pétrole (brut) de 2,2 %, selon le communiqué.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.