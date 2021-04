Productrices de musique pionnières à connaître

Sur le plan visuel, les femmes ont fait des percées significatives dans l’industrie de la musique en tant qu’artistes en tête d’affiche, mais en dehors de la scène, le reste de l’industrie reste un espace à prédominance masculine. UNE étude récente compilé par Annenberg Inclusion Initiative de l’USC – qui évalue le sexe, la race et l’ethnicité des artistes, des auteurs-compositeurs et des producteurs figurant sur le Billboard Hot 100 Year-End Chart – a constaté que les femmes ne représentaient que 2,6% des producteurs entre 2012 et 2020. 2020 seulement, ce chiffre est de 2%.

Alors que certains artistes ont réussi à produire pour eux-mêmes (Missy Elliot, Lorde et Lady Gaga pour n’en nommer que quelques-uns), cette liste célèbre les productrices de musique qui ont concentré leurs efforts derrière les conseils d’administration. Des personnalités telles que Sylvia Robinson et Sylvia Moy ont été les moteurs de certaines des pièces les plus puissantes et les plus révolutionnaires de l’histoire de la musique.

Delia Derbyshire

Le thème de Doctor Who est l’une des chansons les plus reconnaissables de l’histoire de la télévision, mais combien de fans connaissent la femme derrière? La musicienne et compositrice anglaise Delia Derbyshire a été chargée de composer la réalisation électronique d’une partition de Ron Grainer pour le thème d’ouverture de la série originale de science-fiction en 1963, mais ce n’est qu’en 2013 que son rôle a été largement reconnu.

La fascination de Derbyshire pour la création sonore avec des objets du quotidien l’a obligée à poursuivre une carrière dans la musique, d’abord dans le studio d’enregistrement de Decca Records, puis fortuitement au BBC Radiophonic Workshop. C’est là qu’elle et son équipe ont créé toute la célèbre musique de fond et effets secondaires de la BBC, contribuant à jeter les bases d’une grande partie de la conception sonore que l’on entend aujourd’hui à la télévision et à la radio.

Souvent considérée comme «l’héroïne méconnue de la musique électronique britannique», Delia deviendra une présence sur la scène artistique londonienne des années 60, sortant des collages sonores et rejoignant le groupe culte électronique expérimental White Noise.

Aux musiciens comme Aphex Twin, Les frères chimiques, et Orbital, son influence les a poussés à repousser les barrières de ce que le son peut être et d’où il pourrait provenir, modifiant le paysage de la musique électronique.

Sylvia Robinson

La «mère du hip hop» n’a pas besoin d’autre introduction. Sylvia Robinson a fondé son label Sugar Hill Records en 1979 avec son mari Joe et pendant son mandat de PDG, Robinson a produit certaines des plus grandes contributions au hip-hop, notamment “Rapper’s Delight” du Sugar Hill Gang et Grandmaster Flash et The Furious Five’s “Le message. »

L’influence de Robinson est incommensurable et sans son insistance pour que Grandmaster Flash et The Furious Five soient allés de l’avant avec «The Message», il est peu probable que le monde ait entendu un morceau de musique sociopolitique aussi important. Son intuition lui a bien servi et la piste est actuellement la première chanson de rap à être ajoutée au registre national d’enregistrement de la Bibliothèque du Congrès.

Son mantra, «Ne copiez pas les choses qui existent… proposez quelque chose de nouveau, quelque chose de différent» est quelque chose que nous devrions tous vivre.

Suzanne Ciani

Première héroïne de synthétiseur aux États-Unis, Suzanne Ciani a été l’une des rares figures féminines à être le fer de lance de l’innovation musicale électronique des années 70. Armée de son arme de prédilection, le synthétiseur Buchla, Ciana a fait le tour de différents labels, mais ils ne savaient pas quoi faire d’une artiste féminine qui ne chantait ni ne jouait d’un instrument traditionnel.

Elle a trouvé un public plus réceptif (et une carrière lucrative) dans la publicité, créant des sons pour des publicités télévisées. Ciani a lancé sa propre compagnie de jingle et était derrière l’emblématique effet sonore «pop and pour» de Coca-Cola avant de revenir finalement à la musique. Cette décision s’est avérée être la bonne pour Ciani, qui est devenue la première compositrice solo féminine d’un film hollywoodien lorsqu’elle a écrit le film de Lily Tomlin, The Incredible Shrinking Woman.

En tant qu’artiste solo, Ciani deviendrait une pionnière de la musique new age dans les années 80, sortant plus de 20 albums dont Seven Waves et The Velocity of Love, ainsi que LIVE Quadraphonic, qui présentait ses performances modulaires Buchla.

Ethel Gabriel

Ethel Gabriel était l’un des professionnels de l’industrie de la musique les plus prolifiques dont la plupart des gens n’ont jamais entendu parler. En tant que l’une des premières femmes productrices de musique et dirigeantes d’A & R, Gabriel a contribué à la production de plus de 2500 disques (soit des enregistrements originaux ou reconditionnés) tout au long de son impressionnante carrière.

En tant que producteur A&R, Gabriel a non seulement sélectionné les chansons, les arrangeurs et les musiciens de soutien, mais elle a également supervisé les sessions d’enregistrement. Travailler avec des personnes comme Elvis Presley, Chet Atkins, Pérez Prado et Roger Whitaker, Gabriel a produit six albums primés aux Grammy Awards (dont Tommy Dorsey / Frank Sinatra The Complete Sessions) au cours de son mandat de quatre décennies chez RCA Records.

Elle a commencé comme testeuse de disques à l’université avant de se lancer dans la production, A&R et est finalement devenue vice-présidente avant de quitter le label en 1984. En 1959, elle est entrée dans l’histoire en devenant la première femme productrice de musique à recevoir un disque d’or RIAA. Puis en 1997, Women in Music Inc. lui a décerné le titre de premier producteur A&R de l’industrie pour avoir fait une différence dans le paysage de la musique.

Sylvia Moy

Le monde doit remercier Sylvia Moy non seulement pour les portes qu’elle a ouvertes aux femmes de l’industrie en tant que première productrice à Motown, mais aussi pour son aide. Stevie Wonder mettre le pied dans la porte au label historique. Après que la voix de Wonder ait commencé à se briser quand il a atteint la puberté, Moy a conclu un accord avec Berry Gordy Jr.pour garder Wonder si elle pouvait lui écrire une chanson à succès. En 1965, Moy a co-écrit le hit de Wonder «Uptight (Everything’s Alright)» avec Henry Cosby. Non seulement elle a remporté le pari, mais Moy avait assuré la place de Wonder au label et gagné une place de confiance dans l’équipe créative de Motown.

En plus de produire et d’écrire pour toute une série de musiciens tels que Marvin Gaye et Michael Jackson, Moy a continué à écrire et / ou produire des morceaux pour Wonder, tels que «My Cherie Amour», «I Was Made To Love Her» et «Never Had A Dream Come True» aux côtés de Cosby.

Au cours de son travail révolutionnaire à Motown, Moy a également décidé de redonner à la communauté et de créer le groupe à but non lucratif, Center For Creative Communications, qui était un studio et un espace créatif pour les enfants défavorisés à Detroit. En 2006, Moy, aux côtés de Cosby, a été intronisé au Songwriters Hall of Fame.

Cordell Jackson

Aucune liste de productrices révolutionnaires ne serait complète sans l’inclusion du pionnier du rock’n’roll Cordell Jackson. Dans sa robe de bal signature, la guitariste rockabilly pourrait surpasser les meilleurs d’entre eux, mais son rôle influent dans l’industrie de la musique est moins connu. Son héritage est celui de la patience et de la persévérance.

Après avoir été initialement empêché de rejoindre le Enregistrements du soleil“ stable d’artistes masculins, elle a été encouragée par Chet Atkins de RCA Records à créer son propre label et c’est exactement ce qu’elle a fait. En créant Moon Records en 1956, Jackson n’a jamais regardé en arrière. Cette décision a fait de Jackson la première femme à produire, concevoir, organiser et promouvoir sa propre musique sous son propre label et Moon Records est devenu le plus ancien label en activité à Memphis au moment de sa mort en 2004.

Sylvia Massy

Comme beaucoup de ses pairs, Sylvia Massy avait également un itinéraire détourné vers le stand de production, où elle deviendrait l’une des rares femmes productrices de musique dans le rock et le métal. Massy a commencé à jouer dans des groupes de punk et de ska dans la région de la Baie avant de passer derrière les planches.

Après avoir déménagé à Los Angeles dans les années 80, Massy s’est fait les dents en tant qu’ingénieur à Larrabee Sound, travaillant avec des gens comme Prince et Rick Rubin, mais sa grande pause est venue après la production du premier album des comédiens rockeurs Green Jellÿ. À partir de là, elle s’est associée à l’autre groupe du batteur, Tool, et a dirigé leur album double platine de 1993 Undertow.

Depuis lors, elle a amassé un nombre incroyablement impressionnant de crédits à son nom, produisant tout le monde de Red Hot Chili Peppers, Sevendust, Powerman 5000 et Thunderpussy. Massy continue de travailler en tant que productrice indépendante, éducatrice et promotrice musicale de ses célèbres studios RadioStar dans l’Oregon.

Linda Perry

La productrice de disques multi-platine a commencé sa carrière en tant que chanteuse et compositrice principale du groupe. Non 4 blondes, mieux connu pour son hit “What’s Going On”. Se tournant vers la production, Perry s’est rapidement imposée comme une productrice très demandée, créant le son pop des débuts qui allaient définir la décennie. Son talent pour traduire ses expériences personnelles en popcraft expert a été la clé de nombreux seconds actes de la pop star tels que Gwen Stefani, Christina Aguilera et Pink.

Après avoir produit l’album Missundaztood à succès de Pink, Perry a continué à produire “Beautiful” de Christina Aguilera et Gwen Stefani’s “Ce que vous attendez?«Depuis, sa carrière l’a vue travailler avec des personnalités telles que Britney Spears, Alicia Keys et Adele. Plus récemment, en 2019, elle est entrée dans l’histoire en tant que première femme à être nominée (seule) pour le Grammy de la productrice non classique de l’année depuis 1999, pour son travail sur la bande originale du documentaire Served Like a Girl sur les femmes vétérans. Aucune femme n’a remporté le prix à ce jour.

Sonia Pottinger

Dans le monde compétitif de production de reggae, Sonia Pottinger a réussi à se tailler une place pour elle-même et pour les autres en tant que première femme productrice de musique en Jamaïque. Alors que son entrée dans l’entreprise travaillait avec son mari qui a enregistré les Maytals, Derrick Harriott et Lord Tanamo, après leur séparation, Pottinger a ouvert sa propre boutique et construit un studio et une usine de pressage.

En 1965, elle lance sa carrière de productrice de disques avec le single «Every Night» du duo Joe White & Chuck Joseph’s, puis lance ses propres labels: Gay Feet, Excel, Pep, High Note, and the Glory empreinte for gospel titres. Du rocksteady au reggae roots, Pottinger avait le doigt sur le pouls, produisant des succès pour The Ethiopians to the Hippy Boys et plus particulièrement, l’album de Culture de 1978, Harder Than The Rest.

Au cours de sa carrière, elle a également été l’une des rares productrices de l’époque à avoir contribué à mettre les talents féminins au centre de la scène, de Judy Mowatt et Lorna Bennett à Phyllis Dillon et Carlene David. Avec une oreille attentive pour les talents et un œil pour les affaires, Pottinger reste une figure très respectée dans l’industrie, même après son décès en 2010.

Susan Rogers

Alors qu’elle est surtout connue sous le nom de PrinceIngénieur de longue date, Susan Rogers avait un chemin peu orthodoxe vers le studio. Elle a abandonné ses études secondaires et a appris par elle-même à devenir ingénieur du son et technicienne du son. Au début de la vingtaine, elle travaillait avec Crosby, Stills et Nash avant de se connecter avec Prince pendant son règne dans les années 80. Comprenant la puissance de l’héritage, Rogers a également mis en branle le cadre du désormais célèbre coffre-fort de Prince en entamant le processus de collecte et de catalogage des enregistrements en studio et en direct.

En tant que productrice, elle a réalisé des succès pour un ensemble diversifié d’artistes, de Laurie Anderson et David Byrne, Selena à l’album à succès Stunt de Barenaked Ladies, avant de se tourner vers les universitaires. Aujourd’hui, Rogers travaille comme professeure agrégée au Berklee College of Music, prêtant son expertise aux départements de production musicale, d’ingénierie et d’arts libéraux.