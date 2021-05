Produire de l’urée qui n’est pas nécessaire: le nouveau projet d’urée Talcher aggravera encore le fardeau des subventions non durables pour les engrais

Le RP à son tour est calculé en tenant compte des normes d’efficacité telles que l’utilisation de la capacité, la consommation d’énergie, les charges liées au capital (CRC), les autres coûts fixes, le coût de livraison du gaz et d’autres intrants, etc.

Le Comité du Cabinet sur les affaires économiques (CCEA) a récemment approuvé une subvention pour la production d’urée par Talcher Fertilizers (TFL) – une coentreprise de quatre PSU: Coal India Limited (CIl), GAIL, Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF), et Fertilizer Corporation of India (FCI). TFL met en place une capacité de 1,27 million de tonnes par an à Talcher, Odisha, pour un investissement estimé à Rs 13 277 crore. Le projet est basé sur la gazéification du charbon: utilisation du charbon pour synthétiser du gaz – un mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone – qui est ensuite transformé pour produire de l’urée.

Le Centre contrôle le MRP de l’urée à un niveau bas, sans rapport avec le coût de production et de distribution. Les fabricants sont remboursés pour le déficit de réalisation des ventes via la subvention sur une base «spécifique à l’unité». Il existe plus de 30 usines d’urée, toutes à base de gaz. La subvention à chaque usine correspond à son prix de rétention (RP) moins le MRP. Le RP à son tour est calculé en tenant compte des normes d’efficacité telles que l’utilisation de la capacité, la consommation d’énergie, les charges liées au capital (CRC), les autres coûts fixes, le coût de livraison du gaz et d’autres intrants, etc.

Même si le MRP actuel est ridiculement bas, à 5 360 Rs la tonne ou 71 dollars la tonne (au taux de change actuel), le PR varie d’un minimum d’environ 200 dollars la tonne à un maximum de 350 dollars la tonne. Dans le passé, lorsque les usines étaient basées sur des matières premières différentes telles que le naphta, le mazout / LSHS – et quand même dans la même catégorie de matières premières, il y avait des différences de coût de livraison – une telle variation était compréhensible. Maintenant, lorsque toutes les usines fonctionnent au gaz et que le prix du gaz est uniforme (dans le cadre de la politique mise en place en 2015), c’est inexplicable.

Cela a conduit à de multiples maladies, telles que la protection des plantes coûteuses et inefficaces, l’utilisation excessive d’urée, un déséquilibre dans l’utilisation des engrais, le détournement de l’urée et une augmentation non durable des subventions. Même si aucun effort crédible n’a été fait pour remédier aux failles de la politique, l’approbation d’un prix spécial pour l’urée à produire par TFL (étant donné l’investissement de près de 2 milliards de dollars, son prix sera considérablement plus élevé que même le plus élevé actuel de 350 dollars la tonne. ) donne un signal clair que cela va continuer.

Le traitement spécial se justifie pour trois raisons: (i) en Inde, le charbon est disponible en abondance, (ii) il augmentera l’offre intérieure d’urée et réduira les importations, et (iii) réduira la dépendance vis-à-vis du GNL importé. Les trois motifs sont intenables.

Quant à (i), ce fait est connu depuis des lustres, car deux centrales à charbon ont été installées à Ramagundum (anciennement AP) et à Talcher à la fin des années 1970 / début des années 1980. Mais, c’étaient des bébés nés malades. Un plan de relance pour Talcher approuvé par le régime de l’UPA en avril 2007, et languissant pendant six ans. En septembre 2013, il a été ressuscité et deux joint-ventures (JV) ont été constituées impliquant GAIL / CIL / RCF / FCI pour la mettre en œuvre. Ce plan a trop langui. Maintenant, le gouvernement Modi y est.

En ce qui concerne (ii), dans le «Mann ki Baat» du 26 novembre 2017, Modi a appelé à réduire la consommation d’urée de 50% d’ici 2022. Parallèlement, la consommation d’urée devrait baisser d’environ 30 millions de tonnes

en 2016-2017 à 15 millions de tonnes d’ici 2021-2022. Cela signifie que même avec une production intérieure actuelle d’environ 24 millions de tonnes, il y aurait un excédent de 9 millions de tonnes. Ainsi, l’Inde n’aura pas vraiment besoin d’augmentation de l’offre, que ce soit de la part de TFL ou de tout nouveau projet / relance.

Quant à (iii), cela ne peut pas non plus être vu indépendamment de «comment nous voulons voir le développement de l’offre et de la demande»? Si le gouvernement est vraiment sérieux au sujet de la réduction de la consommation d’urée, il peut se permettre une réduction significative même de la production intérieure actuelle tout en satisfaisant pleinement à l’exigence. Cela réduira automatiquement l’importation de gaz.

Le gouvernement s’engage à corriger les lacunes de la politique, tout en maintenant le statu quo. C’est précisément ce qu’elle a fait en sanctionnant l’usine d’urée de Talcher et en lui accordant un prix spécial dans le cadre du régime de subventions. Ceci est motivé par le pur populisme, même si les réformes en suspens telles que la suppression de l’urée, le DBT d’engrais, etc., restent sur le papier, et peuvent le faire éternellement.

L’auteur est un analyste des politiques basé à Delhi

