Produits Apple attendus pour 2022 – lesquels vous enthousiasment le plus ?

Avec les événements Apple de septembre et octobre terminés, il reste encore des produits Apple non annoncés mais très attendus à un moment donné l’année prochaine.

L’événement de septembre a vu la société annoncer la gamme iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad mini et iPad 9. L’événement Unleashed d’octobre a ajouté les très attendus MacBook Pros M1 14 et 16 pouces, AirPods 3 et le nouveau HomePod mini couleurs.

Mais cela nous laisse encore en attente d’un certain nombre de produits encore non annoncés…

Le mois dernier, nous avons rassemblé les produits clés que nous prévoyons de voir sortir d’ici un certain point l’année prochaine. La plupart d’entre eux sont des Mac mis à jour, avec Apple Silicon :

Mac mini 27 pouces plus puissant iMac Pro Mac Pro Écran externe plus abordable

Mais nous nous attendons également à voir l’un des deux nouveaux appareils portables d’Apple l’année prochaine :

Casque AR/VR en 2022 (avec des lunettes Apple dans quelques années)

Mac mini

Spécifications identiques aux nouveaux modèles de MacBook Pro, avec un processeur à 10 cœurs, un GPU à 32 cœurs et une mémoire unifiée de 64 Go.

iMac 27 pouces

Apple a remplacé l’iMac de 21,5 pouces par un modèle M1 de 24 pouces, et il y avait eu des espoirs que l’iMac de 27 pouces pourrait obtenir une taille similaire à 30 ou 32 pouces, mais les dernières rumeurs suggèrent qu’il restera à 27 pouces . Il y a une certaine incertitude à ce sujet, parce que…

iMac Pro

Nous attendons un iMac Pro 27 pouces, toujours avec des processeurs M1 Pro/M1 Max, avec la même technologie d’écran mini-LED que les nouveaux MacBook Pro, et Pro Motion également appliqué. Mais cette technologie coûtera cher dans un écran plus grand, il est donc possible que ce soit le seul iMac 27 pouces, le modèle 24 pouces étant celui proposé aux consommateurs.

Mac Pro

C’est le grand pour les pros! Avec Apple ayant tellement élevé la barre avec les modèles M1 Pro et M1 Max MacBook Pro, nous nous attendons effectivement à ce qu’Apple double ou quadruple les puces M1 Max pour donner soit un processeur à 20 cœurs et un GPU à 64 cœurs, soit 40 CPU -core et GPU 128 cœurs !

Écran Mac plus abordable

Beaucoup ont été déçus lorsqu’Apple a abandonné l’écran Thunderbolt 27 pouces sans remplacement. Le Pro Display XDR est une bête incroyable pour les professionnels haut de gamme, mais il a laissé un trou béant pour les consommateurs et les professionnels qui n’ont pas besoin des capacités de niveau film du XDR. Les rumeurs ici sont légères, mais il semble étrange qu’Apple laisse autant d’argent sur la table.

Casque AR/VR

Les rapports ici aussi ont été plutôt mitigés, mais il semble clair que le casque Apple de première génération sera quelque chose de gros et de gros, avec la VR plutôt que la RA comme objectif principal. Les rapports suggèrent que cela coûtera cher même selon les normes Apple, et certains indiquent que le marché visé pourrait être celui des développeurs pour un produit Apple Glasses ultérieur, plutôt que des consommateurs.

