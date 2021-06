Produits Covid-19 : l’OMC entame des discussions sur la renonciation aux brevets

La renonciation aux ADPIC est nécessaire pour supprimer les barrières à la propriété intellectuelle et ouvrir la voie à davantage d’entreprises pour produire des vaccins, des produits thérapeutiques ou des diagnostics Covid-19 en leur offrant la liberté d’opérer sans crainte de violation des droits de propriété intellectuelle ou de menace de litige.

Après une vive résistance des pays riches, les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont convenu mercredi à l’unanimité d’entamer des négociations granulaires et textuelles pour une proposition de dérogation aux brevets initiée par l’Inde et l’Afrique du Sud, dans une étape importante vers la lutte contre le Covid-19 pandémie.

La proposition, soumise pour la première fois en octobre de l’année dernière, visait à obtenir des dérogations aux brevets pour fabriquer des produits médicaux liés à Covid en suspendant temporairement certaines parties de l’accord mondial sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC).

Après une réunion de deux jours du Conseil des ADPIC de l’OMC jusqu’à mercredi, le président a conclu qu’« aucun membre n’a d’objection à entamer des négociations sur la base d’un texte », a déclaré un haut responsable du ministère indien du Commerce. Pas moins de 48 membres, dont l’UE, s’étaient joints à la discussion.

La proposition avait auparavant rencontré une forte opposition de la part des membres développés, en particulier des États-Unis (sous Donald Trump) et de l’UE. Mais après que Joseph Biden a succédé à la présidence américaine, les États-Unis ont assoupli leur position et ont accepté d’entreprendre de nouvelles consultations. L’UE a été parmi les dernières à bouger sur la question.

Le président du Conseil des ADPIC va maintenant entamer des consultations et une réunion plénière est convoquée le 17 juin pour discuter plus avant de la question. Le président a maintenant appelé les membres à conclure les négociations sur la base d’un texte d’ici le 21 juillet, date à laquelle le Conseil général de l’OMC doit se réunir, a déclaré le responsable.

La renonciation aux ADPIC est nécessaire pour supprimer les barrières à la propriété intellectuelle et ouvrir la voie à davantage d’entreprises pour produire des vaccins, des produits thérapeutiques ou des diagnostics Covid-19 en leur offrant la liberté d’opérer sans crainte de violation des droits de propriété intellectuelle ou de menace de litige.

Dans une déclaration prononcée lors d’une réunion informelle sur les ADPIC tenue le 31 mai, l’Inde a déclaré : « Le virus ne nous a pas donné de délai pour continuer à discuter sans cesse de la nécessité ou de l’avantage d’une dérogation. Nous devons plutôt insuffler une certaine certitude en ces temps incertains en acceptant d’entamer des négociations sur la base d’un texte sur la proposition de dérogation. »

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.