Produits de base essentiels: Goyal demande aux responsables de surveiller les prix

Deux jours après que le Centre ait demandé aux États de sévir contre la thésaurisation des légumineuses, le ministre du Commerce et de l’Alimentation, Piyush Goyal, a ordonné mercredi aux responsables du département de la consommation de renforcer la surveillance des prix des produits de base essentiels.

Le ministre a également demandé aux fonctionnaires de veiller à ce que des stocks adéquats de certains produits soient maintenus afin de créer une protection contre les chocs de prix inhabituels.

Goyal a déclaré que les dispositions de la loi sur les produits de base essentiels (CE) peuvent être appliquées par les États si un meunier, un grossiste ou un détaillant tente de profiter indûment de la situation de Covid et stocke les produits essentiels. La direction du ministère est venue lors d’une réunion d’examen pour contrôler les prix des produits de base essentiels, a indiqué le ministère de l’Alimentation dans un communiqué.

Le département des affaires de consommation recueille des données sur les prix des 22 produits essentiels à partir de 157 centres à travers le pays.

Le Centre a demandé lundi aux États de prendre des mesures contre la thésaurisation des légumineuses et leur a conseillé de demander à tous les importateurs, commerçants, meuniers et actionnaires de divulguer le quantum de stock qu’ils détiennent. Le Centre a également déclaré que l’importation sans restriction de tur, urad et moong autorisée jusqu’en octobre de cette année permettra une expédition transparente et opportune de ces produits.

Selon les données officielles, le prix de détail du gramme est passé à Rs 80 / kg le 14 mai de Rs 60 / kg il y a un an, le tur est passé à Rs 110 / kg de Rs 90 / kg, tandis que Urad à Rs 105 / kg de Rs 100 / kg et masoor dal à Rs 80 / kg à partir de Rs 72,50 / kg.

Certains États ont informé le Centre que la flambée soudaine des prix des légumineuses pourrait être due à la thésaurisation par les actionnaires, ont indiqué des sources. Le 14 mai, le Centre avait écrit à tous les États pour leur demander d’utiliser les pouvoirs conférés par la loi sur les CE à cet égard. Le 15 mai, le gouvernement avait publié une notification plaçant l’importation de tur, urad et moong dans la catégorie non restrictive avec effet immédiat jusqu’en octobre de cette année.

L’inflation alimentaire basée sur les prix de gros en avril était de 4,92% alors que les prix des produits riches en protéines comme les œufs, la viande, le poisson et les légumineuses se durcissaient. L’inflation dans ce panier était de 3,24% en mars 2021. Elle était principalement due à une inflation de 10,88% dans le panier «œufs, viande et poisson» en avril, 10,74% dans les légumineuses et 27,43% dans les fruits. Dans les légumes, le taux de hausse des prix a été de (-) 9,03%, contre (-) 5,19% le mois précédent.

