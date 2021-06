Les jours de fonds de roulement ont été réduits à 39 au cours de l’EX21 contre 87 au cours de l’EX20, ce qui a entraîné une forte génération de FCF. Starbucks est désormais présent dans 18 villes avec 221 points de vente.

Tata Consumer Products (TCPL) qui a articulé « Platform for better » au cours de l’exercice 20, parle de « Transformer pour le mieux » au cours de l’exercice 21. Il prévoit d’investir dans son cœur de métier, de débloquer des synergies, d’explorer de nouvelles opportunités et de stimuler la transformation numérique et l’innovation. Le rapport de gestion se concentre sur l’accélération de tendances telles que (1) l’émergence du bricolage, (2) l’achat de proximité et l’adoption du commerce électronique et (3) la santé et le bien-être. Elle a continué d’investir dans la fusion et l’expansion de la distribution. Il a généré des gains de parts de marché significatifs de 190 points de base et 160 points de base dans le thé et le sel indiens, respectivement en mars 21. À notre avis, les parts de marché de sortie de Mar’21 dans le thé et le sel étaient d’environ 24 % et d’environ 35 %, respectivement.

Réitérer l’achat : nous modélisons TCPL pour déclarer des revenus et un TCAC PAT de 12,6 % et 25,5 %, respectivement, au cours des exercices 21-23E. Nous retenons « acheter » et évaluons le stock sur la base de SoTP avec un prix cible de Rs 800. Le risque principal est l’exécution – retards dans la réalisation des gains d’intégration, accélération de la distribution, etc.

Transformer pour le mieux : de la position de « Platform for Better » au cours de l’exercice 20, l’entreprise parle de « Transformer pour le mieux » au cours de l’exercice 21. Il se concentre sur (1) renforcer et accélérer les activités principales, (2) stimuler le numérique et l’innovation, (3) libérer des synergies, (4) explorer de nouvelles opportunités, (5) créer une organisation prête pour l’avenir et (6) intégrer la durabilité.

Mise à jour sur les synergies de distribution : La distribution numérique du thé Tata et du sel a augmenté respectivement de 15 % et 11 % au cours de l’exercice 21. La couverture directe a augmenté de 30% et devrait atteindre 1 million de points de vente d’ici le 21 septembre. Les revenus du commerce moderne et du commerce électronique ont augmenté respectivement de 31 % et 130 %. Les parts de marché de la société dans le thé et le sel sont en hausse de 190 pb et 160 pb, respectivement en glissement annuel.

Faits saillants du MD & A : Bien que les tendances de consommation ne changent pas du jour au lendemain, la pandémie a accéléré certaines tendances. (1) il y a l’émergence du chef à domicile et à domicile, (2) l’adoption des magasins de proximité et du commerce électronique s’est accélérée et (3) la santé et le bien-être sont devenus un domaine clé pour les consommateurs ayant un impact direct sur l’alimentation et choix de boissons.

Réduction du fonds de roulement et augmentation de la génération de FCF : après la fusion du réseau de distribution, la réduction des couches dans la distribution ainsi que l’expansion de la couverture directe, le fonds de roulement net a diminué à 39 jours en FY21 contre 87 en FY20 conduisant à une forte génération de FCF. Nous modélisons une amélioration constante du fonds de roulement au cours des exercices 21-23e.

