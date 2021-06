Pour renforcer son portefeuille et rester agressif sur les acquisitions.

Tata Consumer Products (TCPL) se négocie près de son plus haut historique, ayant augmenté de 32% depuis notre lancement il y a environ cinq mois. Dans ce rapport, nous mettons en évidence les points à retenir de l’AGA de la société, y compris l’accent mis sur l’expansion de sa distribution en ligne et hors ligne pour stimuler la prochaine étape de croissance. La correction des prix du thé, probablement au cours des deux prochains mois, est une variable clé. Une correction potentielle modérée en glissement annuel des prix du thé est probable, mais les prix devraient être plus élevés qu’il y a deux ans. La nouvelle direction a insufflé de la vigueur dans l’exécution. Et, dans l’ensemble, nous restons assez positifs sur le titre à moyen et long terme. Maintenez « acheter » avec un TP révisé de Rs 880.

Les huit meilleurs plats à emporter :

Portefeuille : Pour renforcer son portefeuille et rester agressif sur les acquisitions. Eight O’Clock Coffee: Set for India lance le modèle DTC (commerce électronique) cette semaine. Produits de santé pour l’immunité : un domaine d’intérêt ; lance à suivre. Distribution : TCPL assurera la disponibilité malgré la deuxième vague. L’entreprise prend des mesures pour rendre les produits disponibles partout et à tout moment. Activités non essentielles : l’entreprise continuerait à les évaluer et à les quitter. Starbucks : continuera à l’étendre de manière agressive : 39 magasins ont été ouverts au cours de l’exercice 21. Commerce électronique et synergies : TCPL prévoit de tirer parti de la super application Tata pour améliorer son jeu de commerce électronique. Le groupe Tata a acquis une participation majoritaire dans le détaillant en ligne BigBasket, que TCPL exploiterait. Plan d’investissement : Rs 3,5 à 4 milliards par an. Perspective et valorisation : Élargissement de la base favorable ; maintenir « acheter » les activités principales de TCPL — le sel et le thé — devraient alimenter sa dynamique de revenus stable tandis que les nouvelles activités — les légumineuses et les épices — devraient fournir le plein de revenus. L’entreprise s’est davantage concentrée sur ses zones géographiques clés et a simplifié son modèle commercial en se désengageant de marchés et d’activités secondaires. Les progrès sur Sampann restent un moteur clé de la croissance à long terme, bien que le T4FY21 ait été décevant. L’intégration de l’activité Food & Beverage (F&B) a élargi la couverture directe des points de vente de 30 % tandis que l’intégration du réseau F&B CFA a permis de réduire les coûts. Nous maintenons « acheter/donc » avec un TP révisé de Rs 880 (auparavant Rs 770) tout en avançant la valorisation jusqu’au 22 décembre.

L’action se négocie à 44,8x FY23E EPS.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.