Produits de nettoyage écologiques avec emballages recyclés pour votre maison

Recharges, produits recyclés et sans plastique (Photo : Metro.co.uk)

L’éco-nettoyage est une grosse affaire, et toute entreprise digne de ce nom cherche à améliorer ses références.

Fait intéressant, le gros problème n’est pas tant les ingrédients que l’emballage.

« Le plastique est toujours le moyen le plus léger de retenir les liquides, alors recherchez des produits fabriqués à partir du pourcentage le plus élevé possible de plastique recyclé », explique Lloyd Atkin, directeur général de Bio-D, dont les produits sont fabriqués à partir d’ingrédients d’origine éthique et sont 100 % recyclables. emballage.

« Essayez de vous assurer qu’il y a une recharge disponible, idéalement une qui peut être renvoyée pour recyclage, afin que ce soit un processus circulaire. »

Vous pouvez acheter des recharges de cinq litres, ce qui permet d’économiser sur les frais de transport, tandis que les concentrés auxquels vous ajoutez de l’eau sont également excellents. Évitez les produits avec une photo d’un poisson mort dessus car ils sont nocifs pour la vie marine ou aquatique – et faites attention à ceux qui sont enregistrés par la RSPO.

« Cela signifie qu’ils utilisent de l’huile de palme durable, une culture incroyablement utile si elle est cultivée de manière responsable », dit-il.

Poli pour meubles à usage général Bio-D

Un bon massage

Ce cirage végétalien pour meubles est fabriqué à partir de cire à base de plantes et d’huiles naturelles, et est destiné à être utilisé sur le bois autour de la maison.

Il a besoin d’un peu d’huile de coude (naturelle) pour frotter mais crée un résultat brillant fabuleux sur la table de la salle à manger, et un peu va très loin. L’étain est en aluminium.

Achetez-le pour 8 £ chez Bio-D

Bouteille de démarrage de nettoyant tout usage probiotique Nookary

Éthique de surface

Ressemble à une bouteille d’huile de bain en verre haut de gamme et contient 50 ml de formule concentrée, auxquels vous ajoutez de l’eau. Les sachets de recharge de 500 ml sont dix recharges entières, ce qui est un excellent achat en gros. Fonctionne sur toutes les surfaces et les ingrédients sont biodégradables. Brillant.

Achetez-le pour 9,50 £ (recharge 15 £) chez Nookary

Recharge Tout-Usage Method Antibac

L’agrandir

J’achète ça tout le temps. J’aime l’odeur, un peu va un long chemin. Il tue 99,9% des virus avec de l’acide lactique basique végétal, tout en donnant une odeur de fraîcheur à la maison. Une bouteille en plastique 100 % recyclée.

Achetez-le pour 6 £ chez Method

Serviettes en bambou Ecoegg

Légende : serviettes en bambou Ecoegg

photo gratuite

Plutôt que du papier essuie-tout, utilisez ces serviettes douces et réutilisables fabriquées à partir de sources 100 % durables : 90 % de fibres de bambou et 10 % d’amidon de maïs PLS. Chacun peut être lavé et réutilisé jusqu’à 85 fois.

L’une de ces lingettes essuie toutes les surfaces de ma cuisine, y compris un mélange de crêpes à moitié séché dégoûtant laissé par les enfants.

Achetez-le pour 7,99 £ chez Ecoegg

Nettoyant pour toilettes et anticalcaire Delphis Eco

Nettoyeur de toilette

La bouteille est étiquetée comme du plastique 100 % recyclé et le nettoyant est fabriqué à partir de ressources végétales et durables.

Plus précisément, il nettoie les toilettes et sent bon, ce que je n’ai jamais dit auparavant à propos du nettoyant pour toilettes.

Achetez-le pour 3 £ chez Delphis Eco

Salle de bain en épicéa Eucalyptus

Super chic

La bouteille la plus impressionnante en gris-bleu élégant, avec un petit sachet en papier recyclable d’ingrédients actifs. Il suffit d’ajouter de l’eau pour créer un demi-litre de produit. Super.

Achetez-le pour 12 £ pour le kit de démarrage (recharge 8,50 £) chez Spruce

Liquide Vaisselle Wilko

Laver en vert

Livré dans une bouteille 100 % recyclée et est fabriqué à partir d’ingrédients d’origine végétale. A une légère odeur d’agrumes.

Cela a également une image rassurante d’un poisson à l’air heureux sur la bouteille.

Achetez-le pour 1 £ chez Wilko

En partenariat avec EasyJet

Cet article contient des liens d’affiliation. Nous pouvons gagner une petite commission sur les achats effectués via l’un de ces liens, mais cela n’influence jamais les opinions de nos experts. Les produits sont testés et revus indépendamment des initiatives commerciales.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Ces mises à niveau écologiques faciles pourraient ajouter 29 000 £ à la valeur de votre maison



À SUIVRE : Éco-événements d’octobre 2021 : Nettoyage de rivière et détritus sur la piste

Comment obtenir votre dose de journal Metro

Journal du métro est toujours disponible pour vous permettre de récupérer tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos actualités, fonctionnalités, énigmes préférées… et l’édition exclusive du soir !

Téléchargez gratuitement l’application du journal Metro sur App Store et Google Play

Recevez chaque semaine toutes les actualités immobilières, les fonctionnalités et les conseils indispensables de Metro.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();