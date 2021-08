Produits de voyage Amazon dont vous avez besoin, par Tom Schwartz et Tom Sandoval

in

“Les chaussettes de compression, vous avez besoin de circulation. Si vous avez des crampes dans les jambes ou si vous enflez, elles sont incroyables. Ces choses sont géniales si vous faites un Iron Man ou un Marathon ou si vous êtes sur un long vol. Elles font circuler le sang. C’est comme un petit câlin permanent sur vos pieds », a partagé Schwartz.

Sandoval a ajouté: “Souvent, lorsque vous êtes dans les avions, vos pieds enflent. Si vous enlevez vos chaussures dans un avion et que vous voulez les mettre lorsque vous atterrissez, c’est difficile.” Ces chaussettes ont plus de 46 800 avis 5 étoiles de clients satisfaits d’Amazon et elles sont disponibles en plusieurs couleurs.