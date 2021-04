Produits phares avec une technologie de zoom folle

Sony a lancé le Xperia 1 II au début de 2020 et a poursuivi avec le Xperia 5 II au second semestre. Mais la société n’attend pas en 2021, car elle a lancé simultanément le Xperia 1 III et le Xperia 5 III.

Comme nous l’avons vu l’année dernière avec les produits phares de Sony, le Xperia 5 III est celui qu’il vous faut si vous appréciez un téléphone de taille plus raisonnable par rapport aux grands produits phares d’aujourd’hui. Pendant ce temps, le Xperia 1 III est légèrement plus grand et plus lourd, étant plus conforme aux produits phares rivaux.

Xperia 1 III: l’offre la plus premium

La plus grande différence entre les deux téléphones réside dans la catégorie des écrans. Le Xperia 1 III sert un panneau OLED 4K de 6,5 pouces (21: 9), tandis que le Xperia 5 III s’en tient à un écran FHD + OLED de 6,1 pouces (21: 9). Cette différence est en ligne avec leurs prédécesseurs, qui proposaient des écrans de taille identique et de dimensions globalement similaires. Heureusement, les deux panneaux offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contrairement à l’année dernière lorsque le Xperia 1 II était bloqué avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Les autres caractéristiques notables vues sur le Xperia 1 II mais manquantes sur le plus petit téléphone incluent Gorilla Glass Victus (le Xperia 5 II reçoit Gorilla Glass 6 à la place), la charge sans fil et la charge sans fil inversée, des haut-parleurs de meilleure qualité, la prise en charge microSD et un capteur 3D ToF avec suivi de la mise au point en temps réel.

Le plus grand téléphone de Sony arbore également 12 Go de RAM et 256 Go de stockage contre 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage fixe sur le Xperia 5 II.

Xperia 1 III et 5 III: une tonne d’ADN partagé

Sinon, il existe de nombreuses fonctionnalités partagées entre les deux téléphones. Cela signifie un processeur phare Snapdragon 888, sous-6Ghz 5G (pas de mmWave ici), une batterie de 4500mAh, une charge filaire de 30W, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et un indice IP65 / 68. Sony garantit également trois ans de santé de la batterie lors de l’utilisation de son paramètre de charge adaptative, vous ne devriez donc pas voir de dégradation significative au fil du temps.

Les produits phares de Sony offrent une expérience de caméra similaire, avec une caméra selfie 8MP dans un cadre fin et trois tireurs arrière 12MP. Les trois caméras arrière se composent d’une caméra principale 12MP (f / 1.7, OIS), d’un capteur ultra-large 12MP (f / 2.2) et d’une caméra périscope 12MP plutôt intéressante.

Ce dernier appareil photo comporte des éléments d’objectif capables de se déplacer vers une ouverture f / 2,3 à une distance focale de 70 mm (~ 3x) ou une ouverture f / 2,8 à une distance focale de 105 mm (~ 5X), bien qu’il ne puisse pas se déplacer vers une ouverture intermédiaire et distance focale. En clair, cela signifie que vous disposez d’une caméra périscope capable de basculer entre le zoom 3X et 5X, ce qui réduit le besoin de deux tireurs focalisés sur le zoom. Nous avons déjà vu Oppo démontrer une technologie comme celle-ci auparavant, mais Sony affirme qu’il s’agit d’une première mondiale pour les smartphones disponibles dans le commerce. Quoi qu’il en soit, c’est un ajout très intelligent et nous aimerions le tester.

Un problème possible avec cet appareil photo périscope est que la qualité du zoom entre 3X et 5X pourrait en souffrir, car l’appareil photo ne sera probablement pas en mesure de combiner les prises de vues de tireurs 3X ​​et 5X séparés pour obtenir des résultats décents. Mais c’est probablement pour cette raison que Sony utilise la technologie de zoom super résolution basée sur l’IA, qui est également capable d’une distance focale allant jusqu’à 300 mm (zoom ~ 12X ou environ).

Sony Xperia 5 IIISony Xperia 1 IIIDécran OLED 6,1 pouces

Format d’image 21: 9

Résolution FHD

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz

Gorilla Glass 66,5 pouces OLED

Format d’image 21: 9

Résolution 4K

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz

Gorilla Glass VictusProcesseurQualcomm Snapdragon 888Qualcomm Snapdragon 888RAM8GB12GBStockage128 ou 256GB256GB

Prise en charge de la carte microSD

Charge filaire 30W

Chargeur inclus dans la boîte

Pas de charge sans fil: batterie de 4500 mAh

Charge filaire 30W

Chargeur inclus dans la boîte

Chargement sans fil

Recharge sans fil inversée

1) 12MP principal (24 mm)

Capteur 1 / 1,7 “

ƒ1.7, mise au point automatique double PD, OIS

2) 12MP ultra-large (16 mm)

Capteur 1 / 2,6 “

ƒ2.2, mise au point automatique double PD

3) téléobjectif 12MP (70 mm / 105 mm)

Capteur 1 / 2,9 “

ƒ2,3 / ƒ2,8, mise au point automatique double PD, OIS

De face:

1) 8MP unique

Arrière:

1) 12MP principal (24 mm)

Capteur 1 / 1,7 “

ƒ1.7, mise au point automatique double PD, OIS

2) 12MP ultra-large (16 mm)

Capteur 1 / 2,6 “

ƒ2.2, mise au point automatique double PD

3) téléobjectif 12MP (70 mm / 105 mm)

Capteur 1 / 2,9 “

ƒ2,3 / ƒ2,8, mise au point automatique double PD, OIS

4) Capteur iToF 3D

De face:

1) 8MP unique

VideoCinema Pro 4K à 120 ipsCinema Pro 4K à 120 ips Audio Prise casque 3,5 mm

Dolby Atmos et DSEE Ultimate

Prise casque 360 ​​Spatial Sound3,5 mm

Dolby Atmos et DSEE Ultimate

Prise en charge de 360 ​​Spatial SoundConnectivity5G (Sub6 uniquement, pas de mmWave)

Prise en charge SIM5G unique (Sub6 uniquement, pas de mmWave)

[SIM + SIM] ou alors [SIM + microSD]SécuritéCapteur d’empreintes digitales monté sur le côtéCapteur d’empreintes digitales monté sur le côtéDurabilitéIP65 contre la poussière

IP68 contre l’eau

Gorilla Glass 6IP65 contre la poussière

IP68 contre l’eau

Gorilla Glass VictusLogicielAndroid 11Android 11Dimensions et poids157 x 68 x 8,2 mm

168 g, 165 x 71 x 8,2 mm

186gCouleursNoir ou vertNoir givré

Violet givré

Le constructeur japonais a également prêté attention à son mode Photo Pro en introduisant ici un mode Basique. Ce mode de base offre des fonctionnalités telles que les panoramas, les effets bokeh, l’orientation portrait, etc.

Les deux téléphones proposent également des objectifs Zeiss avec le revêtement spécial de la société, une photographie en rafale à 20 ips avec mise au point automatique / exposition automatique et réduction du bruit, et une mise au point automatique pour les yeux pour les humains ou les animaux. Les appareils offrent également tous deux une prise en charge d’enregistrement 4K / 120fps, mais nous ne voyons aucun enregistrement 8K ici. Cette dernière omission est attendue car la fonctionnalité nécessite un appareil photo ~ 33MP +, et nous n’avons que des caméras 12MP ici.

Les Xperia 1 II et 5 II de l’année dernière ont ressuscité le port casque après leur disparition sur les produits phares de Sony 2018. Heureusement, les ports 3,5 mm sont toujours présents sur les Xperia 1 III et 5 III, la société proposant également des haut-parleurs stéréo, 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound, les capacités Dolby Atmos et le support Hi-Res Audio. Il convient également de noter que les téléphones ne prennent en charge que Dual Shock 4 au lieu de prendre en charge les contrôleurs Dual Shock 5.

Xperia 1 III et 5 III: prix et disponibilité

Les Sony Xperia 1 III et 5 III ne seront disponibles pour les clients américains qu’à l’été 2021, vous aurez donc assez de temps pour attendre ces nouveaux téléphones. On ne sait pas si la pénurie de puces à l’échelle de l’industrie est à blâmer pour cette longue période entre le lancement et la disponibilité, bien que Sony ne soit pas étranger à ces événements. Dans tous les cas, le premier modèle sera disponible en noir givré et violet givré, tandis que le dernier appareil est proposé dans les options de couleur noir et vert.

Il n’y a pas non plus de mot sur les prix, mais les téléphones de l’année dernière nous donnent une idée approximative de ce à quoi nous attendre. Le Xperia 1 II a été lancé à 1199 $ aux États-Unis, tandis que le Xperia 5 II a coûté 949 $. J’espère donc que Sony s’en tiendra à cette fenêtre de prix ou descendra un peu plus bas.

Que pensez-vous des Sony Xperia 1 III et Xperia 5 III? Faites-nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

