Produits que vous devriez acheter maintenant avant que la pénurie de puces ne frappe | La technologie

Le manque de composants tels que les puces graphiques commence à faire des ravages dans le monde de la technologie et certains de ces produits seront difficiles à trouver dans quelques mois.

Ce n’est pas la première fois que cela se produit, mais cela se produit peut-être au pire moment. La pénurie de composants est en train de devenir une réalité, causée par une offre importante de marques technologiques pendant la pandémie «à cause de ce qui pourrait arriver» et que les fabricants de ces puces ne donnent littéralement pas assez.

Mais comment ce manque de puces vous affecte-t-il? Pour l’instant en peu, mais sous peu vous commencerez à voir le manque de stock et la hausse des prix de certains produits technologiques.

Bien que personne ne sache précisément quels produits ou fabricants seront les plus touchés, car ils ont généralement ces informations gardées secrètes afin que leur concurrence ne prenne pas de l’avance, nous pouvons faire des estimations des produits qui commenceront à manquer.

Playstation 5

Entre le manque de processeurs graphiques, l’énorme demande générée par Sony et les problèmes de production, la PlayStation 5 est devenue l’un des produits les plus recherchés dans le monde technologique, mais aussi impossible à trouver.

Le problème est que le manque de puces, en particulier de graphiques, se poursuivra pendant le reste du milieu de l’année et bien au cours du semestre suivant. Par conséquent, trouver une PS5 dans un magasin physique ou sur Internet continuera d’être une véritable odyssée.

Achetez une PlayStation 5 sur Internet dès que possible et si vous la trouvez dans un magasin bien connu, n’y pensez pas et achetez car jusqu’à ce que tout ce désordre soit résolu, nous serons peut-être déjà presque en 2022.

Cartes graphiques

Nous traversons l’une des pires périodes du marché des cartes graphiques. Non pas parce qu’il n’y a pas d’évolution, au contraire, le problème est l’énorme pénurie d’unités disponibles et la flambée des prix.

Il devient impossible de trouver une carte graphique décente qui ne soit pas gonflée, bien que certains modèles maintiennent un prix relativement décent.

Oubliez la dernière génération de cartes NVIDIA RTX 3060 car toutes les unités sont emportées par les mineurs de Bitcoin et celles qui se retrouvent chez les distributeurs ont des prix gonflés. Même ainsi, si vous êtes en mesure d’acheter un RTX 3060 dès maintenant, vous avez de l’or entre vos mains.

Tout smartphone 5G

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent que les prix du mobile baissent un peu plus pour acheter ce modèle haut de gamme moins cher. Les fabricants de processeurs et de modems 5G comme Qualcomm ont déjà prévenu que le manque de puces durera jusqu’à la fin de 2021.

Bien que les fabricants de mobiles aient encore des stocks de ces puces dans leurs usines d’assemblage, il arrivera finalement un moment où ils n’auront pas de stock pour répondre à la demande.

Cela peut être plus évident lorsque les nouveaux iPhone 13 seront annoncés en septembre-octobre. Comme cela s’est produit l’année dernière avec l’iPhone 12, les délais de livraison iront assez loin, voire plus d’un mois, en raison du manque de stock ou du stock très limité par pays.

Automobiles (principalement électriques)

Oui, les voitures. L’un des plus touchés par le manque de puces est le marché automobile car pratiquement tous les modèles que vous pouvez trouver aujourd’hui utilisent un ou plusieurs ordinateurs de bord qui nécessitent des processeurs, des GPU et des puces pour la connexion GPS ou Internet.

Après l’arrêt de mars 2020 en raison du coronavirus, la production dans les usines a de nouveau augmenté, mais pas comme avant.

Certains constructeurs automobiles ont dû réduire le nombre de voitures qui sortiront de leurs chaînes de montage parce qu’ils n’avaient pas assez de puces. Des marques telles que General Motors, Ford, Fiat Chrysler et d’autres ont annoncé des réductions d’unités.

Si l’on ajoute à cela qu’il existe de plus en plus de modèles de voitures électriques, qui nécessitent plus de composants, il est normal qu’ils soient l’un des plus touchés.

