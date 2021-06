Professeur Chris Whitty: Scotland Yard est confronté à des questions sur l’incapacité à protéger le héros de Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

L’agression a été condamnée par un Boris Johnson furieux comme un “harcèlement ignoble”. Mais la police qui a regardé n’a pris aucune mesure contre les voyous qui ont ciblé l’homme qui a héroïquement aidé à mener le combat de la Grande-Bretagne contre Covid. Tout ce qu’ils ont fait, c’est d’enregistrer les détails des agresseurs moqueurs – qui ont tenté de mettre le professeur Whitty dans une prise de tête – et de leur donner un reproche « robuste ».

Alors que le Premier ministre et ses collègues du Cabinet menaient un chœur d’indignation face à l’agression « intolérable », le Yard a été invité à traduire les voyous en justice – et des appels ont été lancés pour que le chef de la santé obtienne la sécurité officielle.

L’attaque à St James’s Park dimanche soir était le dernier d’une série d’incidents pénibles impliquant le médecin-chef.

Un jour plus tôt, une foule de manifestants anti-verrouillage a crié «Meurtre» et «Traître» dans des mégaphones devant son appartement londonien.

Les incidents posent la question brûlante : pourquoi ne pouvons-nous pas protéger l’homme qui a travaillé sans relâche pour protéger la nation pendant la crise de Covid-19 ?

Un vétéran de la police a déclaré que les officiers qui ont été témoins de l’incident de dimanche regretteraient la décision de ne pas arrêter les voyous.

Glen Smyth, ancien président de la Metropolitan Police Federation, a déclaré: «Ils devaient prendre des mesures positives là-bas, puis retirer ces personnes de la rue et protéger le public. Le public est indigné par ce genre de comportement et, franchement, ces hommes doivent être poursuivis. »

Le professeur Whitty, 55 ans, se promenait dans le parc du centre de Londres lorsqu’il a été accosté par les hommes ricanants.

Deux se sont moqués et ont crié tout en saisissant leur cible, puis ont essayé de le retenir.

Tirant des visages vers la caméra, l’un des voyous a été entendu dire: “S’il vous plaît, désolé une photo.”

Le professeur Whitty a essayé de s’enfuir, mais le couple l’a agrippé à plusieurs reprises. On a essayé de le mettre dans une prise de tête. L’épreuve de l’expert à la voix douce a pris fin après qu’une voix hors caméra a supplié: “Laissez le monsieur tranquille.”

Il n’est pas clair si une troisième personne a filmé l’incident de 20 secondes ou si l’un des deux hommes dans la séquence tenait le téléphone avec appareil photo.

La police – qui se trouvait dans la région alors qu’une manifestation avait lieu – a parlé au professeur Whitty qui a refusé de faire des allégations contre le couple.

Les agents ont noté les détails des yobs mais les ont laissés partir. Le chantier a déclaré que les enquêtes se poursuivaient. L’incident a été enregistré comme une agression simple, passible d’une peine maximale de six mois de prison.

La police et les procureurs n’ont pas besoin de la coopération d’une victime pour traduire les agresseurs en justice.

La vidéo de l’incident a exaspéré les téléspectateurs après sa publication sur Internet. Le Premier ministre a déclaré : « Je condamne le comportement de ces voyous. Nos fonctionnaires qui travaillent dur ne devraient pas avoir à faire face à ce genre d’intimidation dans nos rues et nous ne le tolérerons pas.

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a qualifié les bourreaux du professeur Whitty d'”épouvantables” et a déclaré qu’elle était “horrifiée” par l’embuscade.

Elle a ajouté : « Chris est juste un fonctionnaire remarquable. C’est terrible de voir une personnalité publique aussi importante, quelqu’un qui, jour après jour, sert notre pays de la manière dont il doit nous protéger, être soumis à des abus épouvantables.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que le comportement des voyous était « honteux, totalement inacceptable ».

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a tweeté : « Tolérance zéro pour avoir harcelé un fonctionnaire. »

La députée travailliste Jess Phillips a déclaré que le principal conseiller en santé du gouvernement s’était senti “horrible et mal à l’aise” et a souligné que les personnalités publiques “sont des êtres humains”.

Le professeur Whitty a été harcelé en public dans le passé, mais a également écarté ces incidents. Plus tôt ce mois-ci, un homme d’Oxford l’a accusé d’avoir menti au public au sujet du coronavirus. En février, un homme l’a accosté à Westminster.

Le harcèlement a suscité un débat au plus haut niveau sur l’opportunité de lui confier un garde du corps. Son adjoint Jonathan Van-Tam a également été agressé dans la rue il y a une semaine par un anti-vaxxer qui l’a accusé d’avoir empoisonné le secrétaire à la Santé de l’époque, Matt Hancock, en lui donnant son premier jab.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré hier : “Il est important que nous nous assurons que Chris reçoive le bon type de soutien.”

Scotland Yard a déclaré: «Les agents étaient à proximité … et sont intervenus lorsqu’ils ont vu ce qui se passait. Ils ont parlé à la victime et vérifié son bien-être. Il n’avait subi aucune blessure et a informé les agents qu’à ce moment-là, il ne souhaitait faire aucune allégation. Les agents ont continué à parler aux deux hommes et ont enregistré leurs coordonnées. Ils ont été vigoureusement avertis de leur comportement et sommés de quitter la zone.

« La police reste en contact avec la victime présumée. L’incident a été enregistré comme une agression simple et continue de faire l’objet d’une enquête. »

Mais s’exprimant devant les Lords, le ministre de la Santé, Lord Bethell, a déclaré que le professeur Whitty et M. Van-Tam étaient “des légendes complètes”. Nous devons veiller à la sécurité de ceux qui nous servent si bien ». L’ancien ministre travailliste Lord Rooker a ajouté: “S’il n’y a pas d’arrestations d’ici la fin de la journée, cela montrera à quel point la police du Met est inutile sous sa direction.”