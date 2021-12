Professeur de philosophie du droit au meurtrier présumé

10/12/2021 à 16h50 CET

Ignacio Cabanes

Alberto LH, l’avocat de 35 ans arrêté pour le meurtre présumé de son partenaire à Valencia, reste admis dans l’unité judiciaire de l’Hôpital général de Valence depuis que le juge du Tribunal de la violence à l’égard des femmes numéro deux de Valence a accepté son admission en prison provisoire lundi dernier.

Le meurtrier macho présumé a subi de multiples blessures après être tombé sur l’homme abattu alors qu’il tentait prétendument de s’échapper de la scène du crime. Pour le moment, l’accusé a fait usage de son droit de ne pas témoigner et la seule explication qu’il a donnée au moment de la chute à la Police est qu’il tentait de voler.

La le couple était à peine ensemble depuis trois mois. Lui et Cristina BM se sont rencontrés dans un pub fin septembre et, malgré des personnalités complètement opposées, ils ont commencé à sortir ensemble. « Il est très renfermé, introverti, et Cristina était à l’opposé, pure vitalité et joie », expliquent des sources de l’environnement du couple.

Cristina avait prévu d’emménager avec lui

Mais à partir de là, à penser que quelque chose comme ça pourrait arriver, ça va un monde. En réalité, ils venaient de faire un voyage à paris et dans les jours qui ont précédé le meurtre la jeune femme envisageait d’aller vivre avec son copain. Cristina venait d’acheter un appartement autour du quartier Mestalla, « nous sommes allés mesurer ensemble et j’étais très excité », tandis qu’Alberto vivait dans le grenier où avait eu lieu le crime que l’agence immobilière où elle travaillait avait recherché.

Le meurtrier présumé, spécialisé en droit de la famille, avait travaillé dans plusieurs bureaux, le dernier d’entre eux il a été viré il y a deux mois parce que, disent-ils, « Cela n’a pas donné les performances adéquates, c’était comme médicamenteux ».

Il avait également un contrat en tant que professeur associé de trois heures par semaine à l’Université de Valence, depuis décembre 2020, où J’ai donné des cours de philosophie du droit et de déontologie professionnels de la sécurité. Une partie de ses étudiants le décrivent comme « bizarre » et indique que J’avais l’habitude d’annuler les cours avec une certaine fréquence, qu’il a remplacé par des commandes de travaux.

Concernant ses problèmes financiers, avec une faillite physique depuis 2019, certaines sources l’attribuent à son suspicion de dépendance à la cocaïne.