Professeur Dorian Abbot: J’ai été annulé pour avoir basé les admissions sur le mérite

Dans le dernier épisode de « Tucker Carlson Today » de Fox Nation, l’animateur s’est entretenu avec le professeur de géophysique de l’Université de Chicago, Dorian Abbot.

Abbot a affirmé mercredi que le Massachusetts Institute of Technology avait annulé une conférence qu’il devait y donner, mais pas sur la base de quelque chose d’infâme comme un scandale ou un dossier scolaire, mais à cause de ses opinions philosophiques :

L’abbé, a expliqué l’hôte, est titulaire d’un doctorat. en mathématiques appliquées qui a obtenu son diplôme de premier cycle en physique de Harvard.

« Il a répondu [to MIT] en co-écrivant un éditorial dans Newsweek, en août, ce genre d’exposé exposait ce qui était en jeu », a déclaré Carlson, en lisant à haute voix la déclaration personnelle des valeurs d’Abbot :

Et vous avez écrit ceci : « Je pratique des admissions équitables : je sélectionne les étudiants et les post-doctorants sur la base de leurs capacités et de leurs promesses scientifiques, et je ne discrimine aucun candidat sur la base de quoi que ce soit d’autre. Point. J’encourage la liberté d’expression et l’exploration créative de idées dans mon groupe ».

« J’apprécie la diversité », a répondu Abbot – en désaccord avec toute allégation de discrimination :

« Donc, si je développe une théorie, je suis un théoricien. Si je développe une théorie, je fais une prédiction, et quelqu’un la teste – et je me trompe parfois. En fait, je me trompe beaucoup. Ce n’est pas – ça va d’avoir tort tant que vous êtes créatif et que vous proposez de nouvelles idées », a-t-il déclaré.

Abbot s’est d’abord alarmé de l’effondrement de la civilité et du discours dans son université et dans l’Illinois au sens large en 2020 :

« [O]Sur le campus, j’étais mal à l’aise avec la variété des efforts de diversité, d’équité et d’inclusion qui, à mes yeux, semblaient être discriminatoires à l’égard de certains groupes de personnes. Et je sentais que cela ne les traitait pas comme des individus dignes de dignité et de respect. Et pour moi, cela doit être le fondement de tout système moral que nous mettons en œuvre », a-t-il déclaré.

« Et ce que je veux dire par là, c’est que j’étais mal à l’aise avec les idéologies qui découragent le discours. Parce que quand vous ne pouvez pas parler avec l’autre côté, le seul recours est la violence [to them] », a ajouté l’abbé.

Abbot a en outre expliqué qu’il avait été indûment ciblé comme quelque chose qu’il n’était pas, soulignant qu’il aidait les défavorisés de plusieurs manières, notamment en enseignant un lycée du soir pour les personnes emprisonnées.

