profil, à quelle heure et où regarder à la télévision

18/08/2021

Le à 09:04 CEST

Aujourd’hui, 17 août, la quatrième étape de La Tour d’Espagne 2021 entre les villes de Tarançon Oui Albacete (184,4 kilomètres). Un jour de punition arrive même si le profil plat peut être trompeur puisque la chaleur peut autant punir le peloton, dans un parcours sans ombre, que s’il y avait des montagnes en chemin.

Journée d’usure au cours de laquelle il faudra bien s’hydrater et surtout être conscient que le vent ne souffle pas à Albacete et provoque les “fans” typiques avec des coupures dans le groupe qui se forment plusieurs fois sur le chemin de la ville de la Manche.

Heure de sortie: 13h15, CET.

Heure d’arrivée (approximative): 17:15 heures, CET.

Vous pouvez suivre l’étape d’aujourd’hui en ligne sur SPORT à partir de 13h15 (CET) et à la télévision via Teledeporte, La1 et Eurosport.

