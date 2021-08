profil, à quelle heure et où regarder à la télévision

in

16/08/2021 à 10h47 CEST

Troisième jour de la Tour d’Espagne 2021 et première chance pour les favoris au classement général. Dans l’étape d’aujourd’hui entre Saint-Domingue de Silos Oui Espinosa de los Monteros Picón Blanco la montagne arrive. Et il le fait avec un but à Picón Alto, sur les hauteurs de la ville d’Espinosa de los Monteros.

La chaleur que l’on peut faire à Burgos avec une montée finale qui est commune dans le parcours de la Vuelta a Burgos et que les cyclistes connaissent comme Mikel Landa, récent vainqueur de la manche castillane. Les rampes de Picón Blanco atteignent 17%.

Heure de sortie: 12h30, CET.

Heure d’arrivée: 17:15 heures, CET.

Vous pouvez suivre l’étape d’aujourd’hui en ligne sur SPORT à partir de 12h30 (CET) et à la télévision via Teledeporte, La1 et Eurosport.

Étape 3 du Tour d’Espagne 2021

| LVE