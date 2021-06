Profil Angleterre Euro 2020: Trent Alexander-Arnold et Bukayo Saka en finale 26 aux côtés des stars offensives Jack Grealish, Jadon Sancho, Mason Mount et Phil Foden alors que Jesse Lingard manque

L’Angleterre a nommé son équipe de 26 hommes pour l’Euro 2020 avec Trent Alexander-Arnold inclus par le manager Gareth Southgate.

Il y avait eu beaucoup de débats sur la question de savoir si le joueur de 22 ans serait retenu, mais la star de Liverpool fait partie des quatre arrières droits inclus, avec Kieran Trippier de l’Atletico Madrid, Kyle Walker de Manchester City et Reece James de Chelsea.

GETTY

Southgate a eu des appels difficiles à faire

GETTY

Alexander-Arnold semblait certain de manquer à un moment donné, mais a maintenant obtenu le feu vert

Jesse Lingard fait partie des sept joueurs exclus du groupe provisoire de 33 joueurs, Southgate surplombant l’attaquant de Manchester United malgré sa belle forme prêtée à West Ham dans la seconde moitié de la saison de Premier League.

Son coéquipier de Manchester United, Mason Greenwood, est blessé, tandis que l’attaquant d’Aston Villa Ollie Watkins a été négligé pour la sélection.

Le gardien de Sheffield United Aaron Ramsdale, l’arrière central d’Everton Ben Godfrey, le défenseur de Brighton Ben White et le milieu de terrain de Southampton James Ward-Prowse sont les autres joueurs omis.

Les Trois Lions font partie des favoris pour remporter le tournoi, qui débutera le 11 juin et se jouera dans 11 pays, ainsi que la Belgique, la France, l’Allemagne, le Portugal et l’Espagne.

L’Angleterre jouera les trois matches du Groupe D, contre la Croatie, l’Écosse et la République tchèque à Wembley, ce qui augmentera sans aucun doute la frénésie entourant l’équipe actuelle.

Et, à la suite d’une demi-finale unificatrice pour la nation à la Coupe du monde 2018 et avec des vibrations supplémentaires de l’Euro 1996, cela pourrait être le cocktail parfait pour un été anglais glorieux.

. – .

Le football revient-il enfin à la maison ?

L’équipe finale regorge de talents, même si elle a quelques zones plus faibles.

Avec le capitaine Harry Kane, ils ont l’un des meilleurs attaquants du monde, alors qu’il devrait être soutenu par une jeune troupe d’ailiers et de milieux de terrain créatifs qui ont beaucoup de potentiel.

Jack Grealish a scintillé pour Aston Villa au cours des deux dernières campagnes de Premier League, bien qu’il y ait des doutes sur sa forme physique étant donné qu’il n’a pratiquement pas joué ces derniers mois.

Phil Foden a joué le rôle principal sur la voie d’un doublé en championnat et en Coupe Carabao avec Man City, tandis que Mason Mount est tout juste sorti d’avoir aidé le but vainqueur lors d’une finale de Ligue des champions.

.

Maguire et John Stones devraient être les défenseurs centraux de premier choix de l’Angleterre, si la condition physique le permet

Il y a même une place pour le prodige de 17 ans Jude Bellingham, qui a joué pour le Borussia Dortmund à la fois en Bundesliga et en Europe.

Declan Rice et Kalvin Phillips, de West Ham et Leeds, le rejoignent en tant qu’options de milieu de terrain central.

Le capitaine de Liverpool Jordan Henderson et le défenseur de Manchester United Harry Maguire sont inclus malgré des blessures.

Southgate et ses stars ont la chance de s’inscrire dans l’histoire cet été, mais la saisiront-ils ?

L’équipe d’Angleterre de 26 joueurs

Gardiens de but : Dean Henderson, Sam Johnstone, Jordan Pickford.

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell, Conor Coady, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker.

Milieu de terrain : Jude Bellingham, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice.

En avant : Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Raheem Sterling.

L’homme vedette : Harry Kane

.

Kane a marqué 34 buts en 53 sélections pour l’Angleterre et se rapproche rapidement du record de 53 de Wayne Rooney.

Ce sera un été énorme pour cet homme, le capitaine anglais, alors qu’il dirige les Trois Lions.

Il a connu une saison individuelle époustouflante avec Tottenham, qui l’a vu marquer 22 buts en Premier League, remportant le Soulier d’or et en créer 14 pour ses coéquipiers, le voyant remporter le Playmaker Award.

Mais maintenant, les espoirs de la nation seront fermement placés sur ses épaules, ses finitions cliniques et ses performances sans nerfs conçues sur mesure pour le football de tournoi.

Lors de la Coupe du monde 2018, le braconnage et la précision des points de penalty de Kane l’ont vu décrocher le Soulier d’or du tournoi, devant le Français Antoine Griezmann et le Belge Romelu Lukaku.

Il espère un autre tournoi stellaire alors que l’attaquant affamé de trophées chassera l’argenterie.

Mais il aura des spéculations qui pèsent sur lui avec un transfert des Spurs à la recherche d’un scénario probable cet été.

Manchester United et Man City sont les principaux prétendants à ses services, mais les attentions affecteront-elles son affichage pour les hommes de Southgate ?

Nous saurons quand les choses commenceront contre la Croatie le 13 juin.

A surveiller : Phil Foden

. ou concédants de licence

Foden pourrait s’avérer un vainqueur du match pour l’Angleterre avec son incroyable éventail de compétences

La finale de la Ligue des champions n’a peut-être pas été écrite pour le joueur de 21 ans, mais il a connu une saison supersonique pour Manchester City.

Soigneusement nourri par le manager Pep Guardiola, le talentueux milieu de terrain est désormais un as clé pour les vainqueurs du titre de Premier League.

Et la joie, pour le club et le pays, est qu’il s’est avéré être un atout polyvalent qui offre d’excellentes performances dans un certain nombre de rôles, que ce soit sur l’aile, au milieu de terrain central ou même en faux neuf.

Déjà excellant à la fois à porter le ballon et à le passer, Foden pourrait à nouveau éblouir l’Europe si Southgate choisit de l’utiliser.

En Premier League et en Ligue des champions, Foden a marqué 12 buts et réussi huit passes décisives, malgré le fait que son temps sur le terrain soit toujours géré.

Vous ne le laisseriez pas passer pour bien lier avec ses coéquipiers et créer beaucoup d’occasions – mais les Trois Lions peuvent-ils les terminer quand cela compte ?

Le gérant : Gareth Southgate

.

Southgate n’a pas peur de bouleverser les fans avec sa sélection d’équipe

« Southgate, c’est vous ; tu m’excites toujours; et le football revient à la maison », cela pourrait bien être à nouveau l’hymne de l’été.

Le rôle de manager de l’Angleterre a toujours été décrit comme le travail le plus difficile du football, mais l’ancien défenseur central d’Aston Villa et de Middlesbrough s’en est bien sorti jusqu’à présent.

C’est plus compliqué, c’est sûr. Les jours heureux de cet été chaud de 2018 ont dérivé et les défaites contre la République tchèque, le Danemark et la Belgique, ainsi que l’affichage instable ont frustré certains fans.

Pendant ce temps, certaines décisions de sélection ont également amené les supporters à remettre en question leur confiance en Southgate, même s’ils sont toujours amoureux de son gilet.

Mais en fin de compte, Southgate est un entraîneur articulé et émotionnellement intelligent.

Le diable est dans les détails et pour cette seule raison, les fans devraient avoir une certaine confiance en leur manager.

Les luminaires

2 juin – Angleterre vs Autriche 20h00 (amical)

6 juin – Angleterre vs Roumanie 18h00 (amical)

13 juin – Angleterre vs Croatie 14h00 (Groupe D)

18 juin – Angleterre vs Ecosse 20h00 (Groupe D)

22 juin – République tchèque vs Angleterre 20h00 (Groupe D)

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.

GAGNEZ 50 000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT