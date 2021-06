Profil de l’Euro 2020 d’Écosse: les hommes de Steve Clarke brillent devant les fans à domicile avec Andy Robertson, Che Adams et Kieran Tierney

Le sélectionneur écossais Steve Clarke a fait confiance à la jeunesse pour le Championnat d’Europe de cet été et aura à sa disposition une équipe passionnante.

L’adolescent de Chelsea Billy Gilmour, 19 ans, a été sélectionné comme l’un des trois joueurs non plafonnés à faire partie de l’équipe de 26 joueurs, aux côtés de David Turnbull du Celtic, 21 ans, et Nathan Patterson des Rangers, 19 ans.

GETTY IMAGES

Chelsea’a Billy Gilmour a remporté sa toute première convocation senior en Écosse pour l’Euro 2020

. ou concédants de licence

Che Adams a neuf buts et cinq passes décisives en 42 matchs pour Southampton cette saison, et un but en trois sélections pour l’Écosse

L’attaquant de Southampton Che Adams a également été nommé après avoir fait seulement trois apparitions pour l’Écosse depuis qu’il a changé son allégeance de l’Angleterre.

Et l’arrière latéral d’Arsenal, Keiran Tierney, est présent malgré les craintes de blessures récentes de l’ancienne star du Celtic.

Cependant, il y a une déception pour l’attaquant du Celtic Leigh Griffiths qui a raté son match malgré son implication dans l’équipe écossaise récemment, tandis que les fans ont réagi avec colère après que Ryan Gauld, 25 ans, a également été snobé malgré sa forme brillante au Portugal.

Le défenseur de Liverpool et capitaine écossais Andy Robertson dirigera l’équipe pour son premier tournoi majeur en 23 ans, depuis 1998.

Les Écossais accueilleront la République tchèque et la Croatie à Hampden Park, de part et d’autre d’un déplacement à Wembley pour affronter l’Auld Enemy England.

Équipe d’Écosse pour l’Euro 2020 :

Gardiens de but: Craig Gordon (Hearts), David Marshall (Derby), Jon McLaughlin (Rangers)

Défenseurs: Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O’Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool) ), Greg Taylor (Celtique), Kieran Tierney (Arsenal)

Milieu de terrain: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic) ), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic)

Avant: Che Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR), Kevin Nisbet (Hibernian)

L’homme vedette : Andy Robertson

.

Robertson est considéré comme l’un des meilleurs arrières gauches d’Europe après avoir remporté la Premier League et la Ligue des champions à Liverpool.

En tant que capitaine et meilleur joueur de l’équipe, on attendra beaucoup de Robertson cet été.

L’arrière latéral de 27 ans est devenu l’un des meilleurs joueurs européens depuis son arrivée à Liverpool en 2017.

Si la campagne 2020/21 n’a pas été sa meilleure, il évolue au plus haut niveau depuis plusieurs années maintenant et cherchera à montrer l’exemple à l’Euro.

Son rythme, sa franchise et sa livraison causeront des problèmes à quiconque, y compris à l’Angleterre.

Celui à surveiller : Lyndon Dykes

L’attaquant des Queens Park Rangers a connu sa meilleure saison à ce jour la saison dernière, fracassant 12 buts en championnat.

L’as d’origine australienne a déjà joué pour Merrimac, Redlands United et Surfers Paradise Apollo, mais cherche maintenant à consolider sa place au plus haut niveau.

Il a jusqu’à présent deux buts en 10 sélections pour l’Écosse et sera une option utile aux côtés de Ryan Christie et Che Adams.

Le gérant : Steve Clarke

. – .

Steve Clarke a mené l’Écosse à son premier tournoi majeur en 23 ans

Clarke a stabilisé le navire en Écosse après plusieurs années décevantes pour le pays.

Leur victoire sur penalty contre la Serbie pour atteindre le tournoi phare de cet été a été le point culminant du travail acharné de Clarke et maintenant il voudra se lancer et participer aux Euros eux-mêmes.

Il a sélectionné une équipe à l’allure passionnante qui est parsemée de véritables talents de haut niveau.

S’il organisait un résultat contre l’Angleterre, il resterait encore plus dans le folklore de l’armée tartan.

Les luminaires

Tous les matchs en direct sur talkSPORT

6 juin – Luxembourg vs Ecosse 17h00 (amical)

14 juin – Écosse vs République tchèque 14h00

18 juin – Angleterre vs Ecosse 20:00

22 juin – Croatie vs Ecosse 20:00

GAGNEZ 50 000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT