Profil de l’Euro 2020 du Pays de Galles: matches et équipe complète de l’équipe de Robert Page avant le choc contre l’Italie

Pensez 2016. Pensez à Johan Cruyff et Hal Robson-Kanu. Pensez au Pays de Galles, en quelque sorte, en demi-finale d’un championnat d’Europe.

Il y a cinq ans, lors de leur première apparition à l’Euro, Gareth Bale et ses collègues ont brièvement entretenu des rêves fous de gagner réellement la fichue chose.

Qui pourrait oublier ce moment ?

Comme les bus londoniens, ils sont de retour pour le dernier opus, sans doute avec une équipe encore meilleure, dans l’espoir de recréer cet été magique.

Des stars du Real Madrid, de la Juventus et de Manchester United occupent leurs rangs, aux côtés d’un certain nombre de jeunes joueurs prometteurs dans des clubs comme Chelsea et Liverpool.

Mais la préparation a été loin d’être idéale suite aux problèmes hors terrain entourant Ryan Giggs, ce qui signifie que Robert Page a pris en charge le patron par intérim du tournoi.

Bien qu’ils n’aient perdu qu’un seul match l’année dernière contre la Belgique, les Dragons n’ont guère mis le feu au monde, tandis que des hommes clés tels qu’Aaron Ramsey et Daniel James ont connu des saisons indifférentes pour leurs clubs.

Mais ils ont fait un brillant début à l’Euro 2020 et sont sur le point d’atteindre à nouveau la phase à élimination directe avant leur dernier affrontement dans le groupe A avec l’Italie.

Le Pays de Galles ne manque pas de talent

Gardiens de but: Adam Davies (Stoke City), Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City)

Défenseurs: Ethan Ampadu (Chelsea), Ben Cabango (Swansea City), Ben Davies (Tottenham), Chris Gunter (Charlton Athletic), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United ), Connor Roberts (Swansea City), Joe Rodon (Tottenham), Neco Williams (Liverpool)

Milieu de terrain: Joe Allen (Stoke City), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff City), Daniel James (Manchester United), Dylan Levitt (Manchester United), Joe Morrell (Luton Town), Aaron Ramsey (Juventus), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool)

Avant: Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)

L’homme vedette : Gareth Bale

Les espoirs de Wale reposent sur les épaules de cet homme

Pays de Galles. Le golf. Madrid. Dans cet ordre.

Une déclaration qui ne devrait pas faire sourciller : Bale est le meilleur joueur du Pays de Galles.

Le madrilène, qui a passé la saison en prêt aux Spurs, arrive à l’Euro en assez bonne forme, après avoir marqué deux buts contre Leicester lors de la dernière journée de la saison de Premier League.

Au total, le retour de Bale aux Spurs a été un succès : il a marqué 15 fois en 32 apparitions.

En fait, étant donné que la seule raison pour laquelle il y est allé était de se remettre en forme et de tirer pour l’Euro, nous dirions que c’était un coup de maître de la part du joueur de 31 ans.

Bale a horriblement raté un penalty lors de la victoire du Pays de Galles contre la Turquie, mais a été superbe en inscrivant ses deux buts ce jour-là.

Il voudra ouvrir son compte Euro 2020 contre les Italiens au Stadio Olimpico.

Celui à surveiller : Harry Wilson

.

Wilson est susceptible de commencer à l’avant pour le Pays de Galles

Alors que James et Ramsey ont eu du mal à avoir un impact pour Man United et la Juventus respectivement, un joueur qui n’a pas eu de tels problèmes au cours de la saison 2020/21 était Wilson.

La star de Liverpool, 24 ans, a eu une autre saison impressionnante en prêt, cette fois à Cardiff, marquant sept buts et récolté 11 passes décisives en 37 matches de championnat.

Il a également été en pleine forme pour son pays, avant le tournoi.

Page aime utiliser le milieu de terrain offensif dans un faux non. 9 position, avec le rythme brut de James et Bale de chaque côté, un peu à la manière de Roberto Firmino à Liverpool.

Wilson n’a pas encore trouvé son meilleur niveau cet été mais pourrait changer un match pour le Pays de Galles s’il le fait.

Le gérant : Robert Page

.

Page a un travail énorme sur ses mains

Un peu une légende à Watford et Sheffield United, Page a fait plus de 550 apparitions en compétition en tant que joueur.

Cependant, après avoir dirigé les U21 de Port Vale, Northampton et Wales, il ne se serait jamais attendu à mener son pays à un tournoi majeur.

C’est une situation imposée au Pays de Galles alors que Giggs attend de répondre aux accusations d’agression.

Mais Page s’est révélé être un gardien compétent, aidant le Pays de Galles à terminer en tête de son groupe de la Ligue des Nations en novembre, puis à remporter deux des trois éliminatoires de la Coupe du monde en mars.

En tant qu’assistant de Giggs, Page n’est pas étranger à ce côté et a certainement apprécié son été jusqu’à présent.

Les luminaires

12 juin – Pays de Galles 1-1 Suisse

16 juin – Turquie 0-2 Pays de Galles

20 juin – Italie vs Pays de Galles 17h00