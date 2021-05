Profil France Euro 2020: Karim Benzema revient pour créer la ligne d’attaque avec Kylian Mbappe et Antoine Griezmann

La France a annoncé son équipe de 26 joueurs pour le Championnat d’Europe cet été, Karim Benzema effectuant son retour tant attendu à la suite d’un scandale en 2015.

Après une victoire en Coupe du monde 2018, leur deuxième titre de l’histoire, les Bleus croiront qu’ils ont ce qu’il faut pour gagner encore plus d’argenterie internationale.

Kylian Mbappe était l’une des stars de la Coupe du monde 2018

Après une défaite décevante contre le Portugal en finale du Championnat d’Europe 2016, cet été pourrait être leur chance de se venger.

La France a l’une des meilleures équipes à l’approche du tournoi, sans réelle faiblesse et avec des joueurs vedettes à toutes les positions.

Avec Benzema en pleine forme, un lien potentiel avec Kylian Mbappe et Antoine Griezmann fera peur aux défenseurs.

La France, cependant, a l’un des groupes les plus difficiles en Euros et devra être à son meilleur pour en remporter un sur l’Allemagne et le Portugal.

La France a brillamment performé ces dernières années L’escouade

Gardiens de but: Hugo Lloris (Tottenham); Mike Maignan (Lille); Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs: Lucas Digne (Everton); Leo Dubois (Lyon); Lucas Hernandez (Bayern Munich); Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain); Jules Kounde (Séville); Clement Lenglet (Barcelone); Benjamin Pavard (Bayern Munich); Raphael Varane (Real Madrid); Kurt Zouma (Chelsea)

Milieux de terrain: Ngolo Kante (Chelsea); Thomas Lemar (Atletico Madrid); Paul Pogba (Manchester United); Adrien Rabiot (Juventus); Moussa Sissoko (Tottenham); Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Les attaquants: Wissam Ben Yedder (Monaco); Karim Benzema (Real Madrid); Kingsley Coman (Bayern Munich); Ousmane Dembele (Barcelone); Olivier Giroud (Chelsea); Antoine Griezmann (Barcelone); Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain); Marcus Thuram (Borussia Munchengladbach)

L’homme vedette: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe a marqué 16 buts en 41 matchs pour la France

Ce fut une autre saison fantastique pour Mbappe, puisqu’il a récolté 41 buts et 11 passes décisives en 46 apparitions dans toutes les compétitions pour le Paris Saint-Germain.

À seulement 22 ans, l’attaquant sera en tête de la ligne pour la France, ce qu’il a déjà prouvé qu’il peut faire dans un tournoi majeur après avoir marqué quatre buts lors de la Coupe du monde 2018.

Mbappe a été lié à un transfert cet été, avec des destinations possibles à Liverpool et au Real Madrid, mais tout déménagement serait l’un des transferts les plus chers de tous les temps.

Le rythme et le talent de la superstar du PSG pour les buts s’aligneront parfaitement avec Benzema et Griezmann.

Beaucoup pensent que les trois premiers ont le potentiel d’être l’une des meilleures forces d’attaque que les Euros aient jamais vues.

Celui à surveiller: Jules Kounde

Kounde attend toujours sa première casquette de France

Le jeune n’a pas encore fait d’apparition pour l’équipe internationale française, mais ne lui en voulez pas.

Le défenseur de Séville a un bel avenir devant lui et est déjà lié à un transfert de 56 millions de livres sterling à Manchester United.

Kounde a représenté la France au niveau des moins de 20 ans et des moins de 21 ans à plusieurs reprises, impressionnant à chaque occasion.

Il en a fait assez pour gagner le respect du gaffer Didier Deschamps, ce qui n’est pas facile car le gérant est notoirement impitoyable avec ses sélections.

À l’âge de 22 ans, de grandes choses se profilent à l’horizon pour le jeune, et un Euro 2020 réussi pourrait voir sa valeur monter en flèche.

Le gérant: Didier Deschamps

Deschamps a déjà fait la gloire de la France

Didier Deschamps est une figure polarisante depuis sa nomination en 2012, mais personne ne peut nier son succès.

Critiqué dans un premier temps pour ses tactiques conservatrices et ses omissions controversées, Deschamps a apporté à la France sa deuxième médaille en Coupe du monde et est bien placé pour obtenir encore plus d’argenterie cet été.

Tous les yeux seront rivés sur l’homme qui n’est que l’une des trois personnes à remporter une Coupe du monde en tant qu’entraîneur et joueur à livrer.

Deschamps a choisi de ne sélectionner que des joueurs qui «formeront une unité cohésive», et avec la richesse de la France, et son équipe en pleine forme à bien des égards, ce sont les euros de la France à perdre.

Les luminaires

Les rencontres de la France cet été

06/02/21 France vs Pays de Galles 19:45 (amical)

08/06/21 France vs Bulgarie 19:45 (amical)

15/06/21 France vs Allemagne 20:00 (Euro 2020, Groupe F)

19/06/21 France vs Hongrie 14:00 (Euro 2020, Groupe F)

23/06/21 France vs Portugal 20:00 (Euro 2020, Groupe F)

