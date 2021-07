profil, horaire et où regarder à la télévision

in

07/07/2021 à 11h15 CEST

le Tour de France 2021 fait face aujourd’hui à une onzième étape très particulière entre les villes de Sorgues Oui Malaucène (198,9 km). Contrairement à la veille, le peloton affronte aujourd’hui une étape unique de haute montagne avec deux ascensions vers le mythique Mont VentouxLe dernier à un peu plus de 20 kilomètres de la ligne d’arrivée, qui se situe, pour la première fois, dans cette petite commune de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

À partir de 12h15 (CET), vous pouvez suivez la 11ème étape du Tour d’aujourd’hui sur le site SPORT avec notre narration en direct et aussi dans Eurosport et via la plateforme DAZN (11h55). Couverture ouverte par Télédéportation à partir de 13h15 (CET).

Suivez le Tour de France sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

slovène Tadej pogacar Il affronte la double montée du Mont Ventoux avec un coussin de temps suffisant par rapport à ses poursuivants les plus immédiats. Vous pouvez consulter tous les classements mis à jour jour après jour.

L’ÉTAPE DU JOUR DU TOUR

Le profil de l’étape 11 du Tour de France

| TDF

Nous vous disons à quelle heure commence l’étape d’aujourd’hui et où regarder toutes les étapes à la télévision en cliquant ICI.