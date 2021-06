Profil Italie Euro 2020: les calendriers et les détails de l’équipe avant le choc du Pays de Galles

in

L’Italie connaît une renaissance depuis la nomination de Roberto Mancini.

En fait, ils n’ont pas été battus depuis 2018, un exploit vraiment impressionnant et un record que le Pays de Galles cherchera à battre au Studio Olimpico aujourd’hui.

. – .

L’Italie cherchera à reproduire son succès précédent.

Après avoir raté la Coupe du monde 2018 en Russie, de nombreuses personnes ont radié les Azzurri, mais elles sont prêtes à prouver que les opposants ont tort.

Avec une équipe solide comprenant l’ancre défensive Giorgio Chiellini et un manager qui a fait ses preuves en matière de succès, l’Italie de Mancini pourrait être un cheval noir cet été.

La nation a apparemment rebondi de son embarras de 2018 avec un nouveau look et un nouveau style de jeu qui ont déjà fait leurs preuves.

Les champions d’Europe de 1968 ont jusqu’à présent balayé la Turquie et la Suisse dans le groupe A et affrontent maintenant le Pays de Galles.

Chiellini devra être à son meilleur pour que l’Italie réussisse à l’Euro

Gardiens de but: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Turin)

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloï (Atalante)

Milieu de terrain: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris), Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Avant: Andrea Belotti (Turin), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

L’homme vedette : Ciro Immobile

.

L’Euro 2020 pourrait être un tournoi en petits groupes pour Immobile

Ciro Immobile est déjà un grand de la Lazio et cherche maintenant à cimenter son propre héritage pour l’équipe nationale.

Le joueur de 31 ans a marqué dans les deux matches du groupe A italien jusqu’à présent et sera impatient de remporter le gong du meilleur buteur du tournoi.

Jouer au Studio Olimpico, le stade de la Lazio, a certainement aidé Immobile qui aime clairement jouer devant ses propres fans.

Il a marqué 150 buts au cours de ses cinq années à la Lazio et comme une bonne bouteille de Barolo italien, Immobile s’améliore de plus en plus avec l’âge.

A surveiller : Leonardo Spinazzola

Un nouveau nom pour certains, l’arrière latéral en maraude Spinazzola a semblé tout à fait superbe dans le tournoi jusqu’à présent.

Après l’échec de son passage à la Juventus, qui comprenait sept prêts, il a rejoint la Roma en 2019 et a vraiment démarré depuis.

Il a 16 sélections pour l’Italie et semble maintenant être l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe sous Mancini.

Seul Kylian Mbappe a eu plus de dribbles que Spinazzola à l’Euro 2020 jusqu’à présent et le défenseur a causé du chaos contre la Turquie et la Suisse.

Le gérant : Roberto Mancini

. – .

Roberto Mancini semble être l’homme idéal pour l’Italie

Roberto Mancini, 56 ans, semble être le manager idéal pour ramener la nation à sa gloire.

L’ancien manager de l’Inter Milan et de Manchester City a mené la nation à une séquence de 25 invincibilités avant le tournoi et les a transformés en une unité cohérente prête à concourir.

Mancini, dont les fans de Premier League se souviennent peut-être pour avoir apporté à Man City leur tout premier titre, a repris une Italie en difficulté en 2018 et n’a pas regardé en arrière.

Avec une équipe bien équilibrée avec beaucoup de profondeur, tous les yeux seront rivés sur le gaffer, avec l’espoir qu’ils seront victorieux.

Les luminaires

Tous les matchs en direct sur talkSPORT

11 juin – Italie 3-0 Turquie

16 juin – Italie 3-0 Suisse

20 juin – Italie vs Pays de Galles 20:00