Profil, record de Formule 1, dernier état après un accident de ski et prochain documentaire Netflix « Schumacher »

Un supporter de Formule 1 des temps modernes peut considérer Lewis Hamilton et Sebastian Vettel comme les pilotes les plus titrés du sport.

Cependant, un rapide coup d’œil dans les livres d’histoire et vous verrez un nom qui est considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps – un nom si aimé que même ceux qui ne font pas partie du fandom de la F1 sauront exactement qui il est et exactement ce qu’il a fait.

La légende de la Formule 1 Michael Schumacher

Michael Schumacher est une légende de la F1 ayant dominé le sport entre 1991 et 2006, avant de sortir de sa retraite entre 2010 et 2012.

Avec son nouveau documentaire, ‘Schumacher’, qui sortira sur Netflix le mercredi 15 septembre pour marquer les 30 ans de ses débuts en Formule 1, nous avons jeté un œil à la carrière du grand Allemand…

Michael Schumacher : Profil

Né à Hurth, en Allemagne de l’Ouest, Schumacher a toujours semblé destiné à entrer dans le monde du sport automobile, avec un père qui travaillait sur la piste de karting locale et une mère qui travaillait à la cantine de la piste.

Schumacher est devenu le plus jeune membre de la piste de karting Kerpen-Horrem.

Les règles en Allemagne signifiaient qu’il ne pouvait pas obtenir de licence de karting avant l’âge de 14 ans.

Schumacher est devenu champion d’Allemagne et d’Europe de kart après avoir rejoint le concessionnaire Eurokart Adolf Neubert, avant de passer en Formule 3 dans le cadre du programme Mercedes Junior Racing.

GETTY

Michael Schumacher est l’un des plus grands pilotes à avoir jamais honoré la F1 Michael Schumacher: record de Formule 1

Schumacher a fait ses débuts en Formule 1 avec l’équipe irlandaise Jordan-Ford en 1991, la première étape d’une longue et illustre carrière.

Il représentera ensuite Benetton, Ferrari et Mercedes au cours de sa carrière, s’imposant comme l’un des plus grands de tous les temps avec sept titres de champion du monde à son actif – un record qu’il partage actuellement avec Lewis Hamilton.

Voici un aperçu de la carrière de Michael Schumacher en chiffres :

Inscriptions en course : 308 Victoires en course : 91Podiums : 155Points en carrière : 1566Pôles positions : 68Tours les plus rapides : 77Championnats du monde remportés : 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Un documentaire Netflix explorera la vie et la carrière de Michael Schumacher Michael Schumacher : accident de ski

Après sa retraite de la F1, une tragédie a frappé en décembre 2013 lorsque Schumacher a été victime d’un accident de ski alors qu’il était en vacances dans les Alpes françaises.

Malgré le port d’un casque, Schumacher a subi une blessure à la tête qui a changé sa vie après s’être cogné la tête contre un rocher en traversant une zone hors-piste.

Après avoir été transporté par avion à l’hôpital, l’Allemand a subi une intervention chirurgicale avant d’être placé dans un coma artificiel dont le réveil a pris six mois.

Après avoir brièvement déménagé dans un autre hôpital en Suisse, Schumacher a été autorisé à rentrer chez lui sur le lac Léman où sa famille s’occupe de lui en raison de ses blessures qui ont changé sa vie.

La famille de Schumacher a gardé secrète l’étendue de ces blessures car elles l’aident à se rétablir.

Sa femme Corinna a révélé récemment : « Michael est là. Différent, mais il est là, et ça nous donne de la force, je trouve. Il me montre encore à quel point il est fort chaque jour.

La légende de la F1 a 7 championnats du monde à son actif – le même montant que Lewis Hamilton Michael Schumacher : documentaire Netflix

La vie et la carrière de Schumacher seront explorées dans un nouveau documentaire qui sortira sur Netflix.

‘Schumacher’ devrait sortir le mercredi 15 septembre et explorera les faits saillants de la carrière de l’homme de 52 ans à travers des images archivées, des interviews exclusives et des moments inédits.

Cela comprendra des entretiens avec des amis, la famille et ceux du monde de la Formule 1.

Le synopsis officiel de Schumacher se lit comme suit : « Le documentaire ultime de l’icône de la Formule 1 Michael Schumacher.

« Schumacher présente des interviews rares et des images d’archives inédites et trace un portrait très sensible et critique du septuple champion du monde.

“C’est le seul film soutenu par sa famille.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.