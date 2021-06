Profils de toutes les étapes

24/06/2021 à 21h25 CEST

Le Tour a décidé cette année de limiter le champ d’intervention des sprinteurs et d’essayer d’activer la course pratiquement dès le premier kilomètre, c’est pourquoi il y aura déjà une arrivée haute dans la première étape. Avec une double ascension du Ventoux, après avoir visité les Alpes et avec des Pyrénées qui seront plus décisives, la course a programmé deux contre-la-montre individuels. L’épreuve débute ce samedi dans la ville bretonne de Brest.

Première étape. Brest-Landerneau, 197,8 km.

Une attention particulière mérite l’apparition probable du vent avec une météo très incertaine en Bretagne comme c’est habituellement la coutume dans cette région atlantique de la France. Il n’y aura pas de sprint, ni de contre-la-montre comme c’était la tradition dans la première étape de la manche française. Au contraire, un combat acharné est attendu sur la pente finale car le vainqueur remportera la récompense du maillot jaune, dans un combat dans lequel les deux espoirs du triomphe final tels que Pogacar et Roglic, vétérans dirigés par Valverde, peuvent entrer. champion du monde nommé Alaphilippe et celui qui semble le grand favori à la victoire qui n’est autre que Van der Poel. Le niveau final, appelé la tranchée des loups, a une montée de 3 kilomètres, à 5,7% et une difficulté maximale de 14%.

Deuxième étape. Perros Guirec-Mur de Bretagne, 183,5 km.

Une situation similaire présente la deuxième étape, toujours à travers les territoires bretons, mais vers l’intérieur. Toujours avec une météo incertaine, le deuxième jour se présente avec six dénivelés, le dernier est déjà connu du fan de cyclisme, le Mur de Bretagne, une ligne droite de 2 kilomètres qui présente un pourcentage moyen de 6,9%, un scénario idéal pour animer le phase finale de l’étape.

Troisième étape. Lorient-Pontivy, 182,5 km.

La Bretagne a dû être un peu gentille, juste un peu, avec les sprinteurs et les laisser profiter d’une arrivée massive pour qu’ils puissent s’affronter, pendant que les protagonistes des deux premières étapes de l’épreuve reprennent des forces. Il est difficile d’envisager à ce stade une autre option qu’un sprint.

Quatrième étape. Redon-Fougères, 150,4 km.

Dommage que les coureurs n’aient pas le temps de visiter, voire de contempler, la merveilleuse forteresse de Fougères, l’une des plus impressionnantes d’Europe, dans ce que sera l’adieu breton au Tour. Avec 150 kilomètres une étape nerveuse est attendue et sûrement avec une vitesse moyenne très élevée pour préparer le deuxième sprint de la course.

Cinquième étape. Changé-Laval 27,2 kms (contre-la-montre).

Depuis 2008, avec la victoire finale de Carlos Sastre, le Tour ne comportait pas de contre-la-montre individuel avec un kilométrage similaire pour briser la succession d’étapes de plat sur le chemin des Alpes. L’épreuve entre dans les territoires de la Loire avec un « chrono » plat où les favoris devront faire de leur mieux, un jour où il peut y avoir un changement de titre dans le « maillot » jaune et avec deux contrôles horaires intermédiaires.

Sixième étape. Tours-Châteauroux, 160,6 km.

Le Tour se poursuit dans les lieux ligériens pour rejoindre la ville de Châteuroux dans ce qui sera peut-être le dernier sprint depuis des jours dans cette édition de 2021. En principe, il sera très difficile pour l’escapade tant attendue d’arriver qui libérera du travail. de l’équipe du coureur qui a remporté la veille le maillot jaune lors du contre-la-montre individuel.

Septième étape. Vierzon-Le Creusot, 249,1 km.

Étape très compliquée car c’est la plus longue du Tour et parce que dans la phase finale il n’y a pas moins de 3000 mètres de dénivelé avec cinq cols ; le dernier, appelé Signal d’Uchon, est présenté comme le premier « encerrona » de la course. Magnifiquement situé, il s’agit d’une ascension de près de 6 kilomètres qui affiche un pourcentage moyen de 5,7% et dont le sommet se trouve à 18 kilomètres du but du Creusot, commune située à 160 kilomètres au nord de Lyon.

Huitième étape. Oyonnax-Le Grand Bornand, à 150,8 km.

Après le premier transfert par course du Tour 2021, les Alpes arrivent, dans une journée courte et donc nerveuse qui comprend les trois premiers cols de première classe de la course : le Mont de Saxonnex, Romme et la fameuse montée de la Colombière, dont le sommet C’est à 14 kilomètres, toujours en descente, de la ligne d’arrivée de la station de ski du Grand Bornand, un trait régulier ces dernières années dans la vie de la ronde française.

Neuvième étape. Cluses-Tignes, 144,9 km.

Le Tour a voulu parier cette année sur la présentation des deux étapes alpines avec un parcours très court afin de rechercher les attaques dès le premier kilomètre. Lors de l’adieu alpin, et avant le premier des deux jours de repos, les coureurs doivent gravir cinq cols, deux premiers, deux seconds, et la première catégorie spéciale de montagne (le Pré col). La montée finale vers Tignes, qui a dû être annulée en 2019 en raison d’un spectaculaire orage de grêle avec déplacement de terres, compte 21 kilomètres à une moyenne de 5,6%. Le sommet est situé à un kilomètre de la ligne d’arrivée.

Dixième étape. Albertville-Valence, 190,7 km.

Placer des paris, y aura-t-il une fuite ? Encore un sprint avant le Ventoux ? Après le premier jour de repos, tout peut arriver car les leaders du Tour, soi-disant, voudront continuer à reprendre des forces de l’effort du lendemain sur les pentes du « Géant de Provence ».

11ème étape. Sorgues-Malaucène, 198,9 km.

Le Tour rend hommage à l’un de ses mythes, nul autre que le “Géant de Provence” comme on appelle le Ventoux, la montagne dont le sommet ressemble à un désert en raison de la catastrophe écologique qui a causé au 19ème siècle et avant de déraciner tous les arbres pour construire bateaux. Le vent est généralement aussi un autre facteur déterminant dans une ascension, marquée par la mort de Tom Simpson en 1967, le premier décédé reconnu pour cause de dopage, qui se présente cette année avec une double ascension, la première plus longue et presque inédite par la pente de Sault, en 2021 où tout l’asphalte de la montagne a été renouvelé. Le deuxième col du Mont Ventoux est en face sud, le plus connu et aussi dur, avec 15,7 kilomètres à 8,8%. Le sommet est à 22 kilomètres en descente de la ligne d’arrivée.

12ème étape. Saint Paul Trois Châteaux-Nîmes, 159,6 km.

Les sprinteurs auront seulement pris soin de ne pas dérailler dans la double visite au Ventoux puisque dans cette 12e étape ils auront peut-être la dernière chance de vivre un duel avant Paris, puisque les journées intermédiaires, dites de transition, être un appel à l’évasion en groupe ou en solo. Attention aussi à la chaleur qui peut se faire sur le chemin de Nîmes.

13ème étape. Nîmes-Carcassonne, 219,9 km.

Une visite à la célèbre citadelle de Carcassonne est toujours fantastique. Le Tour circulera sur les routes occitanes défoncées mais sans banderoles indiquant les cols. Pourtant, cette journée est appelée à décider d’une escapade avant d’entamer, même de façon modérée, le contact avec les pré-Pyrénées. C’est la deuxième des trois étapes programmées avec plus de 200 kilomètres.

14ème étape. Carcassonne-Quillan, 183,7 km.

Si vous allez en voiture, de Carcassonne à Quillan il n’y a que 52 kilomètres de route. Cependant, les coureurs feront le tour de la célèbre cité médiévale aux cinq cols ; le dernier, San Luis, a le sommet situé à 17 kilomètres de la ligne d’arrivée.

15ème étape. Céret-Andorre-la-Vieille, 191,3 kms.

L’équipe du Tour voyage de la périphérie toulousaine à Andorre-la-Vieille, dans la première grande étape à travers les Pyrénées et dans la seule incursion à l’étranger que la manche française ait faite cette année. Deux des ascensions du jour méritent votre attention, Envalira, avec le sommet à 2 408 mètres d’altitude (le plus haut du test) et Beixalis, une pente très dure, avec 6,4 kilomètres et une moyenne de 8,5 km, d’Encamp et jusqu’à La Massana . Ce sont des territoires que les cyclistes connaissent très bien puisqu’une large représentation de coureurs participant au Tour s’est installée en Andorre, qui accueillera le deuxième et dernier jour de repos.

16ème étape. Pas de la Case-Saint Gaudens, 169 km.

Le Tour revient en France depuis le Pas de la Case pour affronter la plus douce des étapes pyrénéennes qui comprend les montées à Port, Core et Portet d’Aspet, dans une journée qui est appelée à une évasion en groupe ou en solo. Une journée importante pour les équipes qui ont le cap sur le classement par équipes.

17ème étape. Muret-Col del Portet, 178,4 km.

Journée très décisive sur le Tour où le maillot de leader peut déjà colorer en jaune l’un des grands favoris. L’arrivée au Col del Portet, libérée en 2018 avec la victoire de Nairo Quintana, est très dure après 16 kilomètres à 8,7% de moyenne depuis Saint Lary-Soulan. C’est la première des deux arrivées d’altitude considérées comme des ports de catégorie spéciale et, de plus, la plus longue des étapes d’altitude. Avant le Portet, à l’apéritif, les montées vers Peyresourde et Val Louron où Miguel Induráin s’est d’abord vêtu de jaune il y a 30 ans.

18ème étape. Pau-Luz Ardiden, 129,7 kms

Le Tourmalet arrive et ce sont de grands mots même si l’étape ne fait que 129,7 km, ce qui n’enlèvera rien à l’attractivité si les cyclistes décident de passer à l’action dès que le drapeau de départ est abaissé. Tout dépendra de l’état du général, du contrôle effectué par l’équipe du leader et de l’envie d’attaquer le maillot jaune. Le Tourmalet est gravi sur la pente de Sainte Marie de Campan. Luz Ardiden est atteint après 13,3 kilomètres de montée à un taux moyen de 7,4%.

19ème étape. Mourens-Libourne, 207 km.

Il est très difficile qu’à ce stade du Tour et avec plus de 200 kilomètres en vue, après épuisement dans les Pyrénées, une équipe avec un sprinteur survivant sur la montagne veuille contrôler le peloton et mettre une sorte de verrou qui empêche les fuites, l’arrivée dans les environs de Bordeaux est donc réservée à la dernière trêve de la manche française de 2021.

20ème étape. Libourne-Saint Emilion, 30,8 km (contre-la-montre)

S’il y a quelque chose à décider ou s’il y a une surprise comme l’an dernier à la Planche des Belles Filles (demandez à Primoz Roglic) le contre-la-montre final devrait définir le classement général. Une visite du vignoble bordelais avant le transfert vers Paris.

21ème étape. Chatou-Paris, 108 kms.

Comme à l’accoutumée, le Tour se termine à nouveau sur les Champs Elysées. S’il n’y a pas de mauvaises surprises cette année, contrairement à 2020, elle sera célébrée avec un public. Il y aura huit tours de l’avenue la plus célèbre de France. Attention car l’étape se terminera vers 19h00 pour commencer l’acte formel de la remise des ‘maillots’.