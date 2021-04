Profils iOS corrompus empêchant les développeurs de télécharger la dernière version bêta

Un problème temporaire empêche les développeurs de télécharger les derniers iOS et iPadOS 14.5 beta et watchOS 7.4 beta aujourd’hui. Le bogue n’a aucun impact sur la version bêta du développeur macOS ou sur l’une des versions bêta publiques à ce stade.

Divers utilisateurs ont partagé sur Twitter ce matin qu’une erreur les empêchait de télécharger la version bêta 6 du développeur iOS 14.5.

Lorsque vous essayez d’installer le profil à partir du site Web des développeurs d’Apple, l’avertissement «Profil incorrect» s’affiche et indique «Ce profil est corrompu et ne peut pas être lu.» Un dernier message d’erreur indique « Safari n’a pas pu installer un profil en raison d’une erreur inconnue. »

Nous avons confirmé le problème et il semble n’affecter que iOS et iPadOS 14.5 beta 6 et watchOS 7.4 beta pour les développeurs. Nous avons constaté que les profils bêta publics iOS / macOS sont toujours en cours de téléchargement, ainsi que la version bêta 6 du développeur macOS 11.3.

Cela ne devrait pas empêcher les personnes qui ont déjà installé le profil de voir apparaître la version bêta 6 OTA.

iOS 14.5 beta 6 apporte quelques changements majeurs avec les nouvelles voix Siri ainsi qu’une nouvelle fonction de recalibrage de la batterie pour les appareils iPhone 11.

