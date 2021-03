Profiter de Covid: Musk, Bezos, Zuckerberg, Gates, d’autres ont ajouté des milliards à leur richesse pendant la pandémie

Afin de lutter contre les inégalités de richesse aux États-Unis, le pays avait proposé plus tôt ce mois-ci le «Ultra Millionaire Tax Act» afin de prélever un impôt annuel de 2% sur les riches Américains. (Image: REUTERS)

Alors même que la pandémie de Covid a eu un impact sur les personnes, les entreprises et les économies du monde entier, la richesse des milliardaires technologiques n’a fait que monter en flèche. La fortune des neuf titans technologiques les plus riches des États-Unis, dont Elon Musk de Tesla, Jeff Bezos d’Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook, Larry Page et Sergey Brin de Google, Larry Ellison d’Oracle, Bill Gates, Steve Ballmer et Michael Dell a bondi de 363 milliards de dollars depuis Du 5 mars 2020 au 5 mars 2021, selon Bloomberg Billionaires Index.

Elon Musk avait mené le peloton avec 118 milliards de dollars ajoutés à sa valeur nette pendant la période suivi de Jeff Bezos qui a ajouté 58 milliards de dollars à cette richesse, Larry Page avec 33 milliards de dollars, Sergey Brin avec 32 milliards de dollars, 29 milliards de dollars ajoutés à la richesse de Mark Zuckerberg, 28 milliards de dollars à Larry Ellison, Bill Gates a ajouté 24 milliards de dollars, Steve Ballmer a gagné 23 milliards de dollars et Michael Dell 18 milliards de dollars, selon un rapport du Washington Post citant les données de Bloomberg. Le rapport a noté que presque tout l’ajout de richesse était lié au cours de l’action des entreprises que les hommes ont cofondé ou dirigé, et dans lequel ils restent des actionnaires importants.

Afin de remédier à l’inégalité de richesse aux États-Unis, le pays avait proposé plus tôt ce mois-ci le « Ultra Millionaire Tax Act » pour imposer annuellement 2 pour cent de prélèvement sur les Américains ayant une richesse de plus de 50 millions de dollars et 3 pour cent sur une richesse de plus 1 milliard de dollars. La taxe toucherait les 100 000 familles américaines les plus riches ou les 0,5% les plus riches, avait rapporté CNBC. Une fois qu’il entrera en vigueur, Bezos devrait payer 5,7 milliards de dollars tandis que Musk paierait 4,6 milliards de dollars d’impôts pour 2020. De même, Bill Gates et Mark Zuckerberg devraient payer respectivement 3,6 et 3 milliards de dollars, sur la base des calculs de l’Institut. pour les études de politique et les Américains pour l’équité fiscale.

En fait, Gates avait lui-même insisté dans le passé sur le fait d’avoir un système fiscal équitable aux États-Unis pour réduire l’écart de richesse. Selon Gates, la distance entre les revenus supérieurs et inférieurs aux États-Unis est bien plus grande qu’il y a 50 ans, a-t-il écrit dans son blog le 30 décembre 2019. «C’est pourquoi je suis pour un système fiscal dans lequel, si vous avez plus d’argent, vous payez un pourcentage plus élevé d’impôts. Et je pense que les riches devraient payer plus qu’ils ne le font actuellement, et cela inclut Melinda et moi. »