Profiter des cotes boostées

L’ouverture de votre application de paris ou la visite d’un site de paris sportifs pour trouver des cotes améliorées sur les gros jeux peut parfois ressembler à une victoire avant même de placer un pari.

Les cotes augmentées sont des offres limitées dans le temps des parieurs qui peuvent transformer un favori en un outsider et un outsider en un verrou. Cela ne signifie pas toujours qu’ils valent la peine de parier. Les paris sportifs augmenteront les chances d’amener les parieurs à un match spécifique, mais comme tout pari, il n’y a rien de sûr. Des cotes augmentées peuvent aider les parieurs à se sentir un peu plus confiants lorsqu’ils mettent de l’argent. Les paris sportifs comme Tipico ont tendance à le faire assez souvent avec de nombreux services offrant des boosts quotidiens. La clé est de choisir vos spots avec soin et de ne pas vous laisser submerger par le paiement potentiel.

Un favori sur le terrain est toujours un favori indépendamment de ce que disent les cotes et les paris sur les accessoires comporteront toujours un risque supplémentaire.

⚡️#LARvsSEA BOOSTS⚡️ Quel QB passe pour 325+ ce soir ? 🟡Stafford 325+ pass yards (+165)

🟢Wilson 325+ pass (+340) #RamsHouse vs #Seahawks @TheRamsWire @TheSeahawksWire pic.twitter.com/tLAkXiB4xv – Tipico Sportsbook (@tipico) 7 octobre 2021

⚡️MLB #Après-saison BOOST DES CHANCES⚡️ Ace Pitchers @UncleCharlie50 et @Max_Scherzer s’affrontent dans le match #NLWildCard de ce soir. ⚾️Scherzer + Wainwright : 14+ K BOOSTÉ de +100 à +150, maintenant en direct dans l’application @Tipico📲.#WinOrGoHome #STLFLY #RepeatLA pic.twitter.com/0mZMIAUPco – Tipico Sportsbook (@tipico) 6 octobre 2021

⚡️#MNF BOOSTE⚡️ Anytime TD pour Brown

⚫️3,5+ TDs pour #RavensFlock #ForTheShoe #INDvsBAL #NFL pic.twitter.com/yTSgCpT9NJ – Tipico Sportsbook (@tipico) 11 octobre 2021

Il est préférable d’utiliser des cotes augmentées lorsque vous vous êtes déjà retrouvé penché d’un côté.

Si vous pensez qu’une attaque puissante des Ravens de Baltimore marquera au moins quatre touchés, alors parier sur des chances accrues qu’ils couvriront plus de 3,5 voyages dans la zone des buts semble être un jeu équitable. Mais si vous n’avez pas confiance en Lamar Jackson pour commencer, prendre le coup de pouce n’est peut-être pas pour vous.

Considérez ces promotions comme une boule de glace gratuite sur un sundae que vous prévoyiez déjà de commander et vous pouvez en profiter en ajoutant plus de paris à votre coupon de pari et en répartissant vos unités en conséquence.

